Peruano é preso por furtar celulares em ônibus no Distrito Federal

Um peruano foi preso, na manhã desta quarta-feira (29/10), suspeito de participar de uma quadrilha especializada em furtar celulares dentro de coletivos no Distrito Federal. A ação faz parte da terceira fase da Operação Los Hermanos, conduzida pela 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte). Veja o momento de um dos furtos:

De acordo com as investigações, o grupo atua em diferentes linhas de ônibus, nas regiões do Lago Norte, Paranoá e Varjão. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, os policiais encontraram três celulares sem nota fiscal — dois deles identificados como produtos de furto em transporte coletivo. O homem deverá responder pelos crimes de furto qualificado e receptação.

Segundo o delegado-adjunto da 9ª DP, Ronney Marcelo, esse tipo de crime tem impacto direto na sensação de segurança da população. “Esses furtos afetam todo o país e não apenas causam prejuízo material às vítimas, mas também aumentam o medo de quem depende do transporte público”, afirmou.

O delegado explicou também que os criminosos costumam agir em horários de maior movimento, como no início da manhã e no fim da tarde, e escolhem majoritariamente vítimas do sexo feminino.

Marcelo reforçou a importância de adotar medidas preventivas durante as viagens. “É fundamental evitar o uso do celular em locais cheios, não guardá-lo em bolsos traseiros e mantê-lo em um espaço seguro e visível. Se for colocado em bolsas ou mochilas, o ideal é deixá-las sempre sob o campo de visão”, orientou.