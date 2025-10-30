Famílias fizeram acordo para desocupar hotel em Taguatinga

A coordenadora do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas no Distrito Federal, Milena Martins, afirma que as famílias que ocupavam o antigo Hotel Colorado — alvo de reintegração de posse na manhã desta quinta-feira (30/10) — fizeram acordo com a Polícia Militar (PMDF) e estão deixando o prédio. “O acordo que o pessoal lá dentro fez foi de sair. Então, estão tirando as coisas de lá”, afirmou.

Segundo ela, a ocupação pelos membros do movimento foi feita em 7 de Setembro pelo direito de moradia. Milena ainda explica que havia um processo de negociação com o governo. Uma audiência judicial teria estabelecido que a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) faria o cadastro das famílias, para analisar a vulnerabilidade e enviar um relatório à Codhab. “Esse relatório saiu ontem à noite. O acordo era que, depois disso, a Codhab avaliasse como incluir essas pessoas na lista de prioridade para moradia", informou.

Apesar disso, segundo a coordenadora, as equipes da PMDF chegaram ao hotel por volta das 3h30 da madrugada. “A polícia começou o cerco ainda de madrugada. A gente correu para vir defender a ocupação, porque entendíamos que o processo estava em andamento”, relatou.

A ocupação reunia, segundo o movimento, cerca de 80 famílias em situação de vulnerabilidade social no prédio, abandonado há aproximadamente 15 anos. Diante da confirmação da entrega do relatório e da presença policial, o movimento decidiu iniciar a desocupação.

Até a última atualização desta matéria, equipes da Polícia Militar seguiam no local. Um ônibus e um caminhão de mudança também estão no estacionamento do prédio para a desocupação. O Correio segue acompanhando a operação.