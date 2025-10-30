InícioCidades DF
ORDEM JUDICIAL

Hotel em Taguatinga passa por operação de reintegração de posse

Imóvel estava abandonado e era ocupado irregularmente; ação da PMDF ocorre na manhã desta quinta-feira (30/10)

A PMDF atua na reintegração de posse do antigo Hotel Colorado, localizado no centro de Taguatinga - (crédito: PMDF/Divulgação)
A PMDF atua na reintegração de posse do antigo Hotel Colorado, localizado no centro de Taguatinga

O antigo Hotel Colorado, localizado no centro de Taguatinga, passa por uma operação de reintegração de posse, na manhã desta quinta-feira (30/10). A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) cumpre uma ordem judicial de pessoas do imóvel, que estava abandonado há anos, e vinha sendo ocupado de forma irregular.

Segundo informações da PM, durante o início da operação, alguns ocupantes tentaram impedir o cumprimento da decisão, levantando barricadas e cobrindo o rosto com capuzes. Segundo a corporação, também foram registrados gritos e palavras de ordem com o objetivo de dificultar o trabalho policial.

  • A PMDF atua na reintegração de posse do antigo Hotel Colorado, localizado no centro de Taguatinga
    A PMDF atua na reintegração de posse do antigo Hotel Colorado, localizado no centro de Taguatinga PMDF/Divulgação

A PMDF permanece no local para garantir a execução da reintegração e a segurança de todos os envolvidos, atuando para evitar tumultos e preservar a integridade física da população e dos próprios ocupantes.

