Hotel em Taguatinga passa por operação de reintegração de posse

A PMDF atua na reintegração de posse do antigo Hotel Colorado, localizado no centro de Taguatinga - (crédito: PMDF/Divulgação)

O antigo Hotel Colorado, localizado no centro de Taguatinga, passa por uma operação de reintegração de posse, na manhã desta quinta-feira (30/10). A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) cumpre uma ordem judicial de pessoas do imóvel, que estava abandonado há anos, e vinha sendo ocupado de forma irregular.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo informações da PM, durante o início da operação, alguns ocupantes tentaram impedir o cumprimento da decisão, levantando barricadas e cobrindo o rosto com capuzes. Segundo a corporação, também foram registrados gritos e palavras de ordem com o objetivo de dificultar o trabalho policial.

















A PMDF permanece no local para garantir a execução da reintegração e a segurança de todos os envolvidos, atuando para evitar tumultos e preservar a integridade física da população e dos próprios ocupantes.