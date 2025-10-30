Obituário: 43 funerais no DF e Entorno nesta quinta-feira; veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (30/10):

Campo da Esperança



Alisson Araújo Santana, 25 anos

Altina Cândida dos Santos Azevedo, 90 anos

Ângela Regina Neto Guimarães, 67 anos

Chirlene Feliciano Machado, 47 anos

Dalvina Ferreira da Paixão, 66 anos

Ilda Geralda Gonçalves de Rezende, 95 anos

Jaime Pereira da Silva, 84 anos

Jesus Abib Atem Martins, 68 anos

João Vitor Patusco Guimarães, 27 anos

José Rodrigues de Melo, 90 anos

Luiz Guilherme Bandeira Fernandes, menos de 1 ano

Maria Ângela Vilela Von Sperling, 92 anos

Maria José Alves da Silva, 76 anos

Maria José Ribeiro Mascarenhas, 79 anos

Paulo César Valim, 71 anos

Paulo Helder Cunha de Araújo Valadares Assunção, 42 anos

Pedro Leonardo Presotti Corrêa, 41 anos

Terezinha Afonso de Queiroz, 89 anos

Versoni Maria de Leles, 73 anos

Zulmira Sônia Herzog, 78 anos

Taguatinga



Cely Maria Leal, 61 anos

Eron Ribeiro da Silva, 57 anos

Francisco Canuto Sobrinho, 95 anos

Francisco Moura Freitas, 72 anos

Francisco Willame Torres da Silva, 34 anos

José Satiro de Souza, 87 anos

Kauan Costa dos Santos, menos de 1 ano

Leuza Silva Neiva, 71 anos

Paulo Monteiro Buril, 78 anos

Rosa Maria de Jesus, 73 anos

Wagner da Conceição Silva Jardim, 55 anos

Gama



Engrácia dos Santos Basílio, 83 anos

Lua Pinheiro Matias, menos de 1 ano

Marlon dos Santos Ribeiro, 22 anos

Planaltina



Lavínia Florêncio Bispo dos Santos, 8 anos

Terezinha Joana de Souza, 91 anos

Brazlândia



Francisco de Assis Teixeira Reis, 85 anos

Sobradinho



Domingos Mascarenha Costa, 87 anos

Jardim Metropolitano

