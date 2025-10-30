Obituário: 43 funerais no DF e Entorno nesta quinta-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (30/10):
Campo da Esperança
- Alisson Araújo Santana, 25 anos
- Altina Cândida dos Santos Azevedo, 90 anos
- Ângela Regina Neto Guimarães, 67 anos
- Chirlene Feliciano Machado, 47 anos
- Dalvina Ferreira da Paixão, 66 anos
- Ilda Geralda Gonçalves de Rezende, 95 anos
- Jaime Pereira da Silva, 84 anos
- Jesus Abib Atem Martins, 68 anos
- João Vitor Patusco Guimarães, 27 anos
- José Rodrigues de Melo, 90 anos
- Luiz Guilherme Bandeira Fernandes, menos de 1 ano
- Maria Ângela Vilela Von Sperling, 92 anos
- Maria José Alves da Silva, 76 anos
- Maria José Ribeiro Mascarenhas, 79 anos
- Paulo César Valim, 71 anos
- Paulo Helder Cunha de Araújo Valadares Assunção, 42 anos
- Pedro Leonardo Presotti Corrêa, 41 anos
- Terezinha Afonso de Queiroz, 89 anos
- Versoni Maria de Leles, 73 anos
- Zulmira Sônia Herzog, 78 anos
Taguatinga
- Cely Maria Leal, 61 anos
- Eron Ribeiro da Silva, 57 anos
- Francisco Canuto Sobrinho, 95 anos
- Francisco Moura Freitas, 72 anos
- Francisco Willame Torres da Silva, 34 anos
- José Satiro de Souza, 87 anos
- Kauan Costa dos Santos, menos de 1 ano
- Leuza Silva Neiva, 71 anos
- Paulo Monteiro Buril, 78 anos
- Rosa Maria de Jesus, 73 anos
- Wagner da Conceição Silva Jardim, 55 anos
Gama
- Engrácia dos Santos Basílio, 83 anos
- Lua Pinheiro Matias, menos de 1 ano
- Marlon dos Santos Ribeiro, 22 anos
Planaltina
- Lavínia Florêncio Bispo dos Santos, 8 anos
- Terezinha Joana de Souza, 91 anos
Brazlândia
- Francisco de Assis Teixeira Reis, 85 anos
Sobradinho
- Domingos Mascarenha Costa, 87 anos
Jardim Metropolitano
- Atualpa de Paiva França Filho, 67 anos (cremação)
- Cristina Gracia Langsch, 41 anos (cremação)
- Expedito Felix da Silva, 84 anos
- José Paulo da Silva, 74 anos
- Paulo Cesar de Andrade Neves, 81 anos (cremação)
