LUTO

Obituário: 43 funerais no DF e Entorno nesta quinta-feira; veja lista

Confira quais foram os sepultamentos e cremações em 30 de outubro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (30/10):

Campo da Esperança

  • Alisson Araújo Santana, 25 anos
  • Altina Cândida dos Santos Azevedo, 90 anos
  • Ângela Regina Neto Guimarães, 67 anos
  • Chirlene Feliciano Machado, 47 anos
  • Dalvina Ferreira da Paixão, 66 anos
  • Ilda Geralda Gonçalves de Rezende, 95 anos
  • Jaime Pereira da Silva, 84 anos
  • Jesus Abib Atem Martins, 68 anos
  • João Vitor Patusco Guimarães, 27 anos
  • José Rodrigues de Melo, 90 anos
  • Luiz Guilherme Bandeira Fernandes, menos de 1 ano
  • Maria Ângela Vilela Von Sperling, 92 anos
  • Maria José Alves da Silva, 76 anos
  • Maria José Ribeiro Mascarenhas, 79 anos
  • Paulo César Valim, 71 anos
  • Paulo Helder Cunha de Araújo Valadares Assunção, 42 anos
  • Pedro Leonardo Presotti Corrêa, 41 anos
  • Terezinha Afonso de Queiroz, 89 anos
  • Versoni Maria de Leles, 73 anos
  • Zulmira Sônia Herzog, 78 anos

Taguatinga

  • Cely Maria Leal, 61 anos
  • Eron Ribeiro da Silva, 57 anos
  • Francisco Canuto Sobrinho, 95 anos
  • Francisco Moura Freitas, 72 anos
  • Francisco Willame Torres da Silva, 34 anos
  • José Satiro de Souza, 87 anos
  • Kauan Costa dos Santos, menos de 1 ano
  • Leuza Silva Neiva, 71 anos
  • Paulo Monteiro Buril, 78 anos
  • Rosa Maria de Jesus, 73 anos
  • Wagner da Conceição Silva Jardim, 55 anos

Gama

  • Engrácia dos Santos Basílio, 83 anos
  • Lua Pinheiro Matias, menos de 1 ano
  • Marlon dos Santos Ribeiro, 22 anos

Planaltina

  • Lavínia Florêncio Bispo dos Santos, 8 anos
  • Terezinha Joana de Souza, 91 anos

Brazlândia

  • Francisco de Assis Teixeira Reis, 85 anos

Sobradinho

  • Domingos Mascarenha Costa, 87 anos

Jardim Metropolitano

  • Atualpa de Paiva França Filho, 67 anos (cremação)
  • Cristina Gracia Langsch, 41 anos (cremação)
  • Expedito Felix da Silva, 84 anos
  • José Paulo da Silva, 74 anos
  • Paulo Cesar de Andrade Neves, 81 anos (cremação)

