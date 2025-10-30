Clima: Inmet emite alerta amarelo para potencial chuva no DF nesta quinta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (30/10), um alerta amarelo para chuvas intensas no Distrito Federal, com possibilidade de pancadas isoladas entre a tarde e a noite. Apesar da previsão de instabilidades, o tempo seco ainda deve predominar em várias regiões, com máximas de até 32°C e umidade podendo chegar a 25%.

Mesmo com o tempo seco predominando, há chance de pancadas de precipitações no decorrer do dia, especialmente à tarde e à noite. “Em dia com chuva, a umidade nem cai tanto, mas depende se essa chuva continua ou não. Pode ser que as temperaturas subam e a umidade diminua no decorrer do dia. Ao mesmo tempo, é possível termos uma pancada à tarde ou à noite, com tempo severo. Uma coisa não anula a outra”, explicou Olívio Bahia, meteorologista do Inmet. Segundo o órgão, as primeiras precipitações do dia foram registradas na estação do Paranoá, com 2,4 milímetros acumulados.

O especialista destacou ainda que as altas temperaturas ajudam a alimentar as instabilidades atmosféricas, favorecendo a formação de nuvens carregadas. “A temperatura elevada contribui para provocar as chuvas. Então, quando temos calor e umidade disponível, as chances de pancadas aumentam”, afirmou.