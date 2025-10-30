"Temos vagas sobrando", garante secretária sobre fila de creches no DF

2025. Hélvia Paranaguá*, secretária de Educação, é a entrevistada do CB.Poder Especial de hoje. - (crédito: Andrea Nalini/CB/D.A Press)

Em entrevista ao programa CB. Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — Hélvia Paranaguá, secretária de Educação, detalhou às jornalistas Sibele Negromonte e Carmen Souza as principais novidades do ensino público na capital. A titular da pasta garantiu que a fila para as creches será zerada no Distrito Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A expectativa da secretária é de que 20 mil novos estudantes sejam matriculados na rede pública de ensino. O prazo se encerra nesta sexta-feira (31/10). “Vai ter vaga para todo mundo", afirmou Hélvia.

Leia também: Protocolo Antirracista será lançado para escolas do Distrito Federal

Segundo a chefe da pasta, o problema das filas nas creches para crianças de até quatro anos será solucionado: “Vamos zerar essa fila. Em determinadas áreas do Distrito Federal temos, inclusive, vagas sobrando. Ontem, inauguramos uma creche em São Sebastião com capacidade para 180 alunos, temos apenas 100 matriculados. O problema é que às vezes as mães recusam uma creche por não ser próxima de casa”.

A secretária conta que, atualmente, existe uma fila de 3,1 mil crianças para creches públicas do DF, mas cerca de 1,5 mil são inelegíveis, porque as mães fizeram a matrícula antes de o filho completar a idade mínima de quatro meses. “Em 2026 teremos a oferta de vagas para todas as crianças que os pais quiserem colocar na creche”, destacou.

Assista a entrevista na íntegra:

* Estagiária sob supervisão de Márcia Machado