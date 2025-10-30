Reintegração de hotel em Taguatinga ocorre sem uso de força ou armas, diz PM

O comandante da ação afirma que armas e violência não está sendo utilizada - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) afirmou que a reintegração de posse do antigo Hotel Colorado, em Taguatinga, realizada na manhã desta quinta-feira (30), acontece sem emprego de força física ou uso de armamento — nem mesmo não letal. A operação, que ainda está em andamento, visa tirar do imóvel integrantes de um movimento de moradia desde 7 de setembro.

De acordo com o tenente-coronel Elisson Souza, comandante do 2º Batalhão da PMDF e responsável pela ação, as equipes chegaram ao local por volta das 6h para cumprir a decisão judicial. “No início houve algumas hostilidades, com gritos e palavras de ordem, mas conseguimos conduzir tudo na negociação”, afirmou. “Não houve necessidade de uso da força em nenhum momento", concluiu.

Segundo o coronel, o movimento social afirma reunir cerca de 80 famílias — o que representaria mais de 100 pessoas. No momento da chegada da PM, porém, apenas 14 estavam dentro do prédio. Não havia crianças no local, e nenhum dos ocupantes apresentou problemas de saúde.

A operação ocorre com apoio de outros órgãos do Governo do Distrito Federal, coordenados pela Secretaria de Segurança Pública. Por se tratar de uma situação considerada de crise, foi acionado o protocolo chamado Operação Gerente, que estabelece bloqueios no entorno do prédio e controle de circulação de veículos e pedestres.

Enquanto a operação segue em andamento, os ocupantes retiram seus pertences do prédio. Um ônibus foi disponibilizado para transportá-los para locais de escolha própria. “Eles serão levados para onde desejarem. A PM apenas retira da área por determinação judicial”, disse Wellington.

Com a conclusão da retirada de objetos, o trânsito no entorno do hotel será liberado gradualmente. Após o término da operação, a responsabilidade pela vigilância e manutenção do imóvel passa a ser do proprietário. “A polícia intensifica o policiamento apenas para manter a ordem pública. A segurança do imóvel é responsabilidade dos proprietários”, concluiu o comandante.