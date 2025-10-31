Van com 18 ginastas de Piracicaba capota em Brasília

Na noite desta sexta-feira (31/10), uma van com 18 atletas acrobáticos de Piracicaba (SP) capotou em acidente no bairro Jardim Botânico, em Brasília.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) não informou o número de feridos, mas confirmou que houve lesões leves e moderadas. Ainda segundo a corporação, as vítimas foram transportadas a hospitais da região.



A equipe de ginástica estava participando Campeonato Brasileiro de Ginástica Acrobática que está ocorrendo no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), até domingo (2/11).

Ainda não foi possível identificar a identidade dos atletas e nem a dinâmica do acidente.

Acompanhe para atualizações