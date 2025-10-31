InícioCidades DF
Choque elétrico

Mulher morre após descarga elétrica, em Sobradinho

Manobras de reanimação foram feitas por 50 minutos, mas a vítima não resistiu. Segundo a PCDF, a descarga elétrica teria acontecido por causa de uma extensão adaptada

Segundo investigações inciais da perícia, o choque teria acontecido devido a uma adaptação em uma extensão - (crédito: Reprodução: CMBF)
Uma jovem de 27 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica em Sobradinho na tarde desta sexta-feira (31/10). Segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a causa do choque seria uma adaptação — gambiarra — em uma extensão conectada a uma enceradeira.

A jovem estava utilizando o equipamento para limpar a casa que a família alugou. O pai da vítima a encontrou já caída no chão e acionou o Corpo de Bombeiros.  O socorro chegou por volta das 14h. Os militares constataram que a moça estava em parada cardiorrespiratória. Os protocolos de reanimação de pulmonar e, após de 50 minutos de tentativas, o óbito foi declarado por um médico do 

Segundo delegado Hudson Maldonado, da 13° DP (Sobradinho), que realiza a investigação do caso, a vítima estava de chinelos e utilizando uma extensão adaptada."Originalmente, a tomada seria de dois pinos, mas foi adaptada para três pinos. Nisso, o fio de aterramento teria encostado no polo “positivo” e transferido a eletricidade para toda a carcaça da enceradeira", explicou.

A perícia ainda está sendo realizada para determinar com exatidão o que aconteceu. 

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 31/10/2025 20:41
