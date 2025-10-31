Polícia investiga grupo que vendia atestados e receitas médicas falsos

A Polícia Civil (PCDF) investiga um grupo criminoso suspeito de falsificar e comercializar carimbos, receituários e atestados médicos. A ação faz parte da Operação Falso Atestado, deflagrada na sexta-feira (31/10) por equipes da Divisão de Falsificações e Defraudações (Difraudes/Corf), e resultou na apreensão de documentos falsificados, um celular roubado e uma arma de fogo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Suspeito de integrar organização criminosa é preso no DF

De acordo com o diretor da Difraudes, delegado Henry Galdino, as investigações começaram há cerca de quatro meses, após a denúncia de uma médica que descobriu o uso indevido de seu número de registro profissional (CRM). “A partir daí, identificamos a atuação de um grupo que produzia e revendia esses documentos”, explicou o delegado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo as investigações, os criminosos utilizavam perfis em redes sociais para anunciar e vender os documentos falsificados. Os compradores adquiriam os documentos por até R$ 200, dependendo do tipo solicitado.

Durante o cumprimento de quatro mandados de busca em endereços ligados ao grupo, os agentes encontraram diversos carimbos, receituários e atestados médicos falsificados. Parte do material estava escondida dentro da parede, em um quadro de luz falso. O revólver foi encontrado na parte externa do imóvel, próximo ao ar-condicionado.

Quatro envolvidos foram identificadas — duas mulheres e dois homens. Uma das mulheres, de 25 anos, foi presa em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Segundo o delegado, ela também participava diretamente da produção dos documentos falsos.

A PCDF prossegue com as investigações para identificar e prender outros envolvidos no esquema. Segundo o delegado, a expectativa é de que novas diligências revelem mais vítimas e possíveis compradores dos documentos falsificados.