Homem é importunado sexualmente em terminal, reage e é esfaqueado

A vítima foi encaminhada ao hospital, mas sem risco de morte. Autor foi preso pela Polícia Militar

Homem é preso após importunar e esfaquear outro no terminal do BRT de Santa Maria
Homem é preso após importunar e esfaquear outro no terminal do BRT de Santa Maria - (crédito: PMDF)

O terminal do BRT de Santa Maria foi palco de um crime na tarde desta sexta-feira (31/10). Um homem esfaqueou outro após importuná-lo sexualmente. Segundo relato da vítima à polícia, o agressor passou a mão no corpo dele. Na sequência, após o homem reagir à importunação, o autor desferiu seis golpes de faca na região da cabeça dele.

A vítima foi encaminhada pelos bombeiros ao Hospital Regional do Gama (HRG) e o agressor foi encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia.

Até a chegada da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), populares detiveram o agressor dentro de um ônibus. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) também foi acionado e prestou atendimento à vítima.

A arma utilizada no crime não foi localizada, pois, segundo informações de testemunhas, o autor a dispensou logo após a agressão. 

Mila Ferreira

Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Mila Ferreira e Raphaela Peixoto
postado em 31/10/2025 16:21 / atualizado em 31/10/2025 17:02
