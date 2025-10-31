Homem é importunado sexualmente em terminal, reage e é esfaqueado

Homem é preso após importunar e esfaquear outro no terminal do BRT de Santa Maria - (crédito: PMDF)

O terminal do BRT de Santa Maria foi palco de um crime na tarde desta sexta-feira (31/10). Um homem esfaqueou outro após importuná-lo sexualmente. Segundo relato da vítima à polícia, o agressor passou a mão no corpo dele. Na sequência, após o homem reagir à importunação, o autor desferiu seis golpes de faca na região da cabeça dele.

A vítima foi encaminhada pelos bombeiros ao Hospital Regional do Gama (HRG) e o agressor foi encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia.

Até a chegada da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), populares detiveram o agressor dentro de um ônibus. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) também foi acionado e prestou atendimento à vítima.

A arma utilizada no crime não foi localizada, pois, segundo informações de testemunhas, o autor a dispensou logo após a agressão.