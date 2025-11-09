InícioCidades DF
Uvas que impulsionam o Cerrado e geram riqueza

Produtores ousados investem em pesquisa e inovação tecnológica e transformam a região em terreno fértil para vinhos premiados, movimentando a economia, o turismo e novos investimentos no Distrito Federal

O grupo da Vinícola Brasília tem capacidade operacional para 450 mil litros - (crédito: Divulgação)
Até pouco tempo, o Cerrado parecia improvável para a vitivinicultura. Mas a combinação entre produtores ousados, pesquisa aplicada e inovação tecnológica transformou o cenário: estudos sobre manejo, irrigação e inversão da poda das videiras permitiram colheitas estratégicas e uvas de qualidade. Só em 2024, os 11 produtores do Distrito Federal colheram 366 toneladas de uvas viníferas em 40,8 mil hectares, gerando
R$ 6,588 milhões em valor bruto da produção, segundo relatório da Emater.

O engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Uva e Vinho Giuliano Elias Pereira explica que "os vinhos do DF vêm apresentando um elevado padrão de qualidade, tipicidade e identidade, fazendo com que consumidores e especialistas do mundo da uva e do vinho estejam admirados com esse potencial". Ele destaca que fatores como altitude acima de mil metros, clima seco e noites frias favorecem uma maturação lenta das uvas, essencial para a síntese dos compostos aromáticos e fenólicos responsáveis por aroma, cor e corpo dos vinhos. "Mesmo videiras jovens, com dois a cinco anos, já produzem uvas com elevado potencial enológico", acrescenta. A Embrapa planeja um projeto de pesquisa para validar tecnologias vitivinícolas já desenvolvidas e aprimorar o sistema de produção de vinhos de inverno no Distrito Federal, com o objetivo de fortalecer e expandir a cadeia produtiva local.

Uma pesquisa coordenada por Rafael Lavrador Sant Anna, do Instituto Federal de Brasília (IFB), em parceria com Caroline Dani, da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS), e Fernanda Spinelli, do Laboratório de Referência Enológica (Laren), revelou que os vinhos produzidos no DF superam a qualidade de rótulos consagrados da França, Itália, Espanha, Austrália, Argentina e África do Sul. O estudo, financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), analisou as safras de 2022 e 2023 da variedade Syrah, símbolo da produção local, com foco em compostos fenólicos, antioxidantes e resveratrol.

Segundo a pesquisa, a adaptação da uva Syrah ao solo do DF, aliada à técnica da dupla poda favorece o amadurecimento ideal, garantindo vinhos com cor marcante, tipicidade varietal e alta qualidade técnico-científica. 

A técnica da dupla poda — que inverte o ciclo da videira, com poda de formação no verão e de produção no outono, permitindo colheita de uvas no inverno, quando o clima é seco e frio — só se tornou viável no Distrito Federal graças ao estudo desenvolvido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), que testou manejo, clima, solo e variedades até definir o método ideal. O resultado vai além da agricultura: a ciência impulsionou a economia trazendo potencial para reconhecimento internacional e futura Indicação Geográfica (IG).

"A IG agrega valor e protege a autenticidade de produtos vinculados a um território, reconhece a reputação e a qualidade diferenciada do produto. Quando uma região conquista o selo, há aumento do valor agregado, fortalecimento da reputação no mercado nacional e internacional, além de estímulo à organização produtiva e à promoção turística", explica a analista técnica do Sebrae Laíse Rabêlo Cabral. Ela acrescenta que, embora a IG seja uma possibilidade natural desse esforço coletivo, "o foco está em construir uma base sólida, com empreendimentos inovadores, sustentáveis e comprometidos com a excelência".

Sonhos que se tornam realidade

A vinícola Villa Triacca, no PAD-DF, nasceu da necessidade de diversificação da propriedade familiar. "Já tinha o sonho de fazer um vinho aqui, mas na minha cabeça era um vinho colonial. Nem passava pela minha cabeça elaborar um vinho fino. Mas, quando começamos a conhecer a técnica da dupla poda, percebemos que era possível inverter o ciclo da videira e criar um novo perfil de vinhos", conta Ronaldo Triacca.

Ronaldo Triacca nunca imaginou ser possível produzir vinho fino no Cerrado (foto: Ed Alves/CB)

Hoje, a vinícola tem 8,5 hectares plantados, sendo seis em produção, e colhe entre 8 e 10 mil quilos de uvas por hectare, transformando-as em cerca de 30 mil garrafas por ano. Além da produção, a vinícola acumula mais de 10 premiações regionais, nacionais e internacionais, consolidando-se como referência no enoturismo do DF.

O Vinhedo Lacustre, no Lago Norte, também nasceu de um sonho e começou em 1996 como produção artesanal e limitada ao vinho colonial. Com o tempo, adotou a dupla poda e técnicas de manejo adaptadas ao Cerrado, permitindo colher uvas durante o inverno. Hoje, mantém cerca de 1 hectare de vinhedo, produzindo aproximadamente 8 mil quilos de uvas por safra, convertidos em 5 mil garrafas de vinho. "Fazer vinho é difícil, sujeito a intempéries e pragas, mas extremamente recompensador. Todos os vitivinicultores têm orgulho do seu vinho", diz Marcos Ritter, proprietário.

Marcos Ritter está à frente do vinhedo Lacustre (foto: Fotos: Ed Alves/CB)

Enoturismo

Com a disseminação da pesquisa e o desenvolvimento tecnológico da vinicultura, o enoturismo no DF vem ganhando destaque ao integrar natureza, gastronomia e cultura local à experiência turística. A Vinícola Brasília, fundada em 2019, reúne os 10 vinhedos e famílias, além da própria marca, em um modelo de sociedade que privilegia a cooperação e preserva o terroir (características naturais) de cada propriedade. "Implantar cultura nova em um lugar novo é cheio de desafios, mas a curva de aprendizado do grupo é muito rápida, porque compartilhamos erros, acertos e soluções", afirma Isabella Bonato, sócia e diretora financeira da vinícola. O grupo acumula mais de 60 prêmios nacionais e internacionais e busca transformar Brasília em um polo de enoturismo e produção de vinho de alta qualidade.

A Vinícola Brasília, fundada em 2019, reúne os 10 vinhedos e famílias (foto: Divulgação)

Para o secretário de Turismo, Cristiano Araújo, a iniciativa ajuda a ampliar a percepção turística da capital. "Brasília sempre foi reconhecida pelo turismo cívico e arquitetônico, e agora queremos mostrar que o DF também é destino de experiências. O enoturismo une natureza, gastronomia e cultura social, e a ciência aplicada garante qualidade e autenticidade aos visitantes", explica. A Rota das Uvas, lançada em 2024, oferece percurso sinalizado e infraestrutura adequada, conectando vinícolas, propriedades rurais e atrativos locais, proporcionando ao turista uma experiência autêntica com paisagens singulares, vegetação nativa e gastronomia do Cerrado.

 

Saiba Mais

 

Vinícolas do Cerrado

  1. Casa Vitor

  2. Ercoara 

  3. Horus 

  4. Marchese

  5. Miro

  6. Monte Alvor

  7. Oma Sena

  8. Alto Cerrado

  9. Villa Triacca

  10. Vinhedo Lacustre

  11. Vinícola Brasília

 

Ana Carolina Alves*

Por Ana Carolina Alves*
postado em 09/11/2025 04:00
