Evento de drift une gerações de apaixonados por carros

Amantes da alta velocidade marcaram presença, neste sábado (8/11), no Parque da Cidade. Evento continua amanhã e tem entrada gratuita para crianças de até 10 anos

O campeonato Mega Drift Brasil segue neste domindo (9/11), no Parque da Cidade - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Adrenalina, emoção e aventura. Neste sábado (8/11), o Mega Drift Brasil transformou o Parque da Cidade em palco de euforia e alta velocidade, com a aguardada final da temporada 2025. O evento, que termina amanhã, vai além da disputa de manobras controladas: é um vibrante ponto de encontro para entusiastas do automobilismo, mostrando que não há idade para ser apaixonado por carros. 

De acordo com Gustavo Carvalho, 47 anos, piloto aposentado e organizador da prova, o universo do drift tem encantado gerações no Distrito Federal, sendo um pilar importante para formar esse laço com o esporte na capital do país. "Brasília respira automobilismo, é uma tradição que já faz parte da rotina do brasiliense", afirmou.

O organizador salientou, ainda, a importância de atrair novos adeptos, mantendo a entrada gratuita para crianças de até 10 anos. "A semente do drift é plantada nessa idade. Com isso, a gente tem crescido a cada etapa," concluiu, ressaltando o papel do Mega Drift como plataforma fundamental para a modalidade no Centro-Oeste.

Cultura da velocidade

A paixão por esse mundo, no entanto, nem sempre é hereditária. Para o auxiliar administrativo Ailton Alves Vieira, 40, o interesse no automobilismo foi adquirido graças ao filho, Matheus, de 7 anos. "Eu tenho mais (paixão) por causa dele, porque ele gosta e a gente está aqui para acompanhá-lo. Assim, passamos a marcar presença em eventos como o Mega Drift Brasil", explica. Matheus, que já acumula 143 miniaturas e sonha com uma BMW, representa a nova geração fascinada pela velocidade.

Já Pedro Miguel Santos, 17, descobriu o drift via simuladores, em 2016, e transformou as corridas na tela em realidade. Hoje competidor, ele vive o sonho de estar na pista e de ser um dos pilotos promissores do Distrito Federal. "Este lugar é um paraíso. É inimaginável eu estar aqui."

O avô dele, João Batista, 76, ex-motorista profissional, orgulha-se da jornada do neto, vendo no esporte um reflexo da relevância do transporte em sua vida. “Ele é o orgulho da nossa família. Vê-lo aqui é uma honra”, completou. 

Serviço

Mega Drift Brasil – Final da Temporada 2025

Data: 8 e 9 de novembro

Local Parque da Cidade, Estacionamento 1 

Ingressos: www.megadriftbrasil.com.br 

Valor: a partir de R$ 50 no aplicativo oficial Mega Drift

Crianças até 10 anos não pagam arquibancada coberta

Por Eduardo Fernandes
postado em 08/11/2025 19:52
