Lobo-guará é devolvido à natureza após dois meses em tratamento

Devolução foi realizada por equipe técnica com representantes do Brasília Ambiental, do Hfaus e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) - (crédito: Reprodução/Brasília Ambiental)

O lobo-guará que estava em tratamento no Hospital e Centro de Reabilitação de Fauna Silvestre (Hfaus), do Instituo Brasília Ambiental desde o dia 29 de setembro deste ano, foi devolvido à natureza na tarde desta sexta-feira (7/11). O local da reintrodução foi na Área de Proteção Ambiental (APA) Gama Cabeça de Veado.

Apesar de ser um animal adulto, o retorno à casa foi cercado de todos os cuidados necessários, contando com uma equipe técnica com representantes do Brasília Ambiental, do Hfaus e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Todo o processo de resgate e devolução de fauna é um processo criteriosos e com várias etapas, envolvendo resgatem tratamento veterinário, reabilitação comportamental e a seleção de um local seguro para a soltura.

Relembre o caso

O quadrúpede foi resgatado na Rua Jacarandá, na Ponte Alta do Gama. Os moradores da região acionaram a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Segundo o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), que fez o resgate do lobo-guará, ele estava acuado em uma rua sem saída, em estado de estresse, e representava risco tanto para a comunidade quanto para si mesmo.

Ao ser capturado, o animal deu entrada na Hfaus pesando 24 quilos com sangramento na cavidade oral e em estado de inconsciência leve. De início, exames básicos de triagem foram realizados e acusaram positivo para a doença do carrapato.

Devido ao seu quadro, ele foi submetido para tratamento para ehrlichia — agente etiológico da doença do carrapato — e tratamento cirúrgico periodontal, porque foi encontrado com uma fratura de dente. A equipe da OdontoZoo realizou o tratamento dentário do lobo. Segundo os técnicos do Hfaus, o lobo-guará poderia conviver com cães domésticos ou de rua, uma vez que a erliquiose é uma doença que comumente atinge cachorros.

* Com informações da Agência Brasília