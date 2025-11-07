Assinante do Correio, Elpídio Carneiro celebra 100 anos com muito bom humor

No dia em que completou seu centésimo aniversário, o funcionário aposentado dos Correios Elpídio Carneiro recebeu uma calorosa homenagem da Associação dos Aposentados dos Correios. A festa aconteceu nessa quinta-feira (6/11), no restaurante Mangai, em Brasília.

A filha de Elpídio, Mônica Carneiro explica que a festa foi planejada em segredo do pai. "Todos os preparativos foram feitos por pessoas incríveis, que conviveram com o meu pai. A diretoria da Associação, de uma forma geral, cuidou de tudo", afirmou.

Segundo a filha, durante a comemoração muitas pessoas apareceram. Elpídio ficou surpreso pela quantidade de ex-colegas de trabalho que. "Muitas pessoas que não via há muito tempo apareceram", afirmou. Mônica comenta que o encontro foi um momento de revisita ao passado com muita alegria. "Foi um misto de nostalgia e de muita felicidade por reconhecer o legado profissional do meu pai", afirmou.

Mesmo com 100 anos, Elpídio é um ávido leitor de jornal. Prezando pelo clássico jornal impresso, continua assinando o Correio Braziliense. Mônica conta que o pai ainda gosta de ter contato com as notícias. "Ele também guarda a cruzada para o meu irmão e, de vez em quando, ainda tenta fazer alguma", finalizou.