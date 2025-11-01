InícioCidades DF
Van com 22 atletas da equipe de ginástica de SP capota em Brasília; motorista fica preso às ferragens

A equipe de ginástica acrobática havia competido no DF mais cedo. Vítimas foram encaminhadas para hospitais da região com lesões

22 atletas estavam na van, motorista ficou preso às ferragens - (crédito: Reprodução/CMBDF)
Na noite dessa sexta-feira (31/10), por volta das 20h, uma van que transportava 22 atletas da equipe de ginástica acrobática de Piracicaba (SP), capotou, na parte interna de um condomínio no Jardim Botânico, após bater em outro veículo e com um padrão de energia.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) realizou o atendimento das vítimas, que apresentavam escoriações leves e quadro clínico entre leve e moderado. 15 pessoas, sendo 12 menores de idade e dois professores da equipe, foram encaminhando para unidades de saúde da região.

Das vítimas, duas crianças e o condutor da van apresentavam quadro de saúde moderado . A condutora do outro veículo, uma mulher que não teve a identidade revelada, não precisou de atendimento médico. O local ficou sob os cuidados da POlícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

A equipe de ginástica estava participando Campeonato Brasileiro de Ginástica Acrobática que está ocorrendo no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), até domingo (2/11).

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 01/11/2025 01:22
