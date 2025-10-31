Começa fiscalização do licenciamento 2025 para placas terminadas em 3, 4 e 5

Fiscalização do licenciamento 2025 para placas terminadas em 3, 4 e 5 começa em 1º de novembro - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A partir deste sábado (1º/11), o Departamento de Trânsito (Detran-DF) inicia a fiscalização do licenciamento anual de 2025 para veículos com placas terminadas em 3, 4 e 5. O cronograma está previsto na Instrução nº 1.188, de 1º de setembro de 2025, que define os prazos para a renovação do licenciamento no DF.

Durante as abordagens, os motoristas precisam apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico (CRLV-e) referente ao exercício de 2025. Até o momento, 857.097 veículos estão licenciados no DF, o que representa 39,72% da frota total, estimada em 2.157.822 veículos.

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir veículo não licenciado é infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo. De acordo com o calendário, os veículos com placas terminadas em 6, 7 e 8 devem estar licenciados até 30 de novembro, enquanto os de final 9 e 0 têm prazo até 31 de dezembro.

Desde 2021, o certificado é emitido exclusivamente em formato digital. O documento pode ser apresentado pelo aplicativo Detran-DF Digital, pelo Portal de Serviços do Detran-DF ou pela Carteira Digital de Trânsito (CDT), do governo federal. Também é válida a versão impressa em papel A4 branco comum.

O CRLV-e 2025 é disponibilizado até o quinto dia útil após a quitação de todos os débitos vinculados ao veículo, incluindo o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), taxa de licenciamento e eventuais multas ou pendências.