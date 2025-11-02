Finados: confira os horários das missas e as mudanças no trânsito nos cemitérios

A capital federal passa por uma série de alterações no horário de funcionamento de alguns serviços e locais, por conta do Dia de Finados, celebrado hoje. Os seis cemitérios do Distrito Federal — Asa Sul, Brazlândia, Gama, Planaltina, Taguatinga e Sobradinho — terão horário de funcionamento ampliado.
Os portões abrem uma hora mais cedo, às 7h, e a entrada de visitantes será permitida até as 18h. As atividades se encerram às 19h, prazo final para que todos deixem os campos santos. As administrações dos cemitérios também funcionarão em horário estendido, das 7h às 18h.
Missas nos cemitérios
Asa Sul
8h - Missa dos Militares (presidida por Dom Marcony)
9h30 - Pe. Ângelo
10h30 - Dom João Braz de Aviz
12h - Cardeal Paulo Cezar Costa (transmitida pela Canção Nova)
14h30 - Pe. Paulo Rogério
15h30 - Pe. Carlos Fernando
17h - Dom Raymundo Damasceno
Brazlândia
7h – Pe. João
9h – Pe. Maurílio
11h – Dom Denilson Geraldo
17h – Pe. Nathan
Gama
8h – Dom Paulo Cezar Costa
9h30 – Dom Vicente Tavares
11h – Pe. José Flávio
12h30 – Pe. Donizete
14h – Pe. Felipe
15h30 – Pe. Moacir Gondim
17h – Pe. Marcelino
Planaltina
8h – Dom Antonio de Marcos
9h30 – Pe. Rafael
11h – Pe. Elves
12h30 – Pe. Anderson
14h – Pe. Lécio
15h30 – Pe. Tiago
17h – Pe. José Valdo
Taguatinga
8h – Dom Denilson Geraldo
9h30 – Pe. Marcelo
10h30 – Pe. Carlos Costa
12h30 – Pe. Rafael Rodrigues
14h – Pe. Marcos Fernando
15h30 – Pe. José Eudes
17h – Pe. Lucas Felipe
Sobradinho
8h – Pe. Rafael
9h30 – Pe. Manolo
11h – Dom Antonio de Marcos
12h30 – Pe. Nivaldo
14h – Pe. Kleuber
15h30 – Pe. Vicente
17h – Pe. Luiz Gonzaga
