Homenagem

Finados: confira os horários das missas e as mudanças no trânsito nos cemitérios

Brasilienses que forem aos cemitérios do DF homenagear os entes queridos devem ficar atentos às mudanças no trânsito. Quanto às missas, elas começa às 8h, no Campo da Esperança; veja programação completa

Dia Finados terá missa em todos os cemitérios do DF - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)
Dia Finados terá missa em todos os cemitérios do DF - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

A capital federal passa por uma série de alterações no horário de funcionamento de alguns serviços e locais, por conta do Dia de Finados, celebrado hoje. Os seis cemitérios do Distrito Federal — Asa Sul, Brazlândia, Gama, Planaltina, Taguatinga e Sobradinho — terão horário de funcionamento ampliado.

Os portões abrem uma hora mais cedo, às 7h, e a entrada de visitantes será permitida até as 18h. As atividades se encerram às 19h, prazo final para que todos deixem os campos santos. As administrações dos cemitérios também funcionarão em horário estendido, das 7h às 18h.

Missas nos cemitérios

Asa Sul

8h - Missa dos Militares (presidida por Dom Marcony)

9h30 - Pe. Ângelo

10h30 - Dom João Braz de Aviz

12h - Cardeal Paulo Cezar Costa (transmitida pela Canção Nova)

14h30 - Pe. Paulo Rogério

15h30 - Pe. Carlos Fernando

17h - Dom Raymundo Damasceno

Brazlândia

7h – Pe. João
9h – Pe. Maurílio
11h – Dom Denilson Geraldo
17h – Pe. Nathan


Gama

8h – Dom Paulo Cezar Costa
9h30 – Dom Vicente Tavares
11h – Pe. José Flávio
12h30 – Pe. Donizete
14h – Pe. Felipe
15h30 – Pe. Moacir Gondim
17h – Pe. Marcelino

Planaltina

8h – Dom Antonio de Marcos
9h30 – Pe. Rafael
11h – Pe. Elves
12h30 – Pe. Anderson
14h – Pe. Lécio
15h30 – Pe. Tiago
17h – Pe. José Valdo

Taguatinga

8h – Dom Denilson Geraldo
9h30 – Pe. Marcelo
10h30 – Pe. Carlos Costa
12h30 – Pe. Rafael Rodrigues
14h – Pe. Marcos Fernando
15h30 – Pe. José Eudes
17h – Pe. Lucas Felipe

Sobradinho

8h – Pe. Rafael
9h30 – Pe. Manolo
11h – Dom Antonio de Marcos
12h30 – Pe. Nivaldo
14h – Pe. Kleuber
15h30 – Pe. Vicente
17h – Pe. Luiz Gonzaga

Aponte a câmera do celular para o QR Code e fique por dentro das mudanças no trânsito em todos os cemitérios do DF.

QR Code Finados
Confira alterações no trânsito e programação das missas (foto: Reprodução)

 

 

