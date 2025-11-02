Finados: confira os horários das missas e as mudanças no trânsito nos cemitérios

Dia Finados terá missa em todos os cemitérios do DF - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

A capital federal passa por uma série de alterações no horário de funcionamento de alguns serviços e locais, por conta do Dia de Finados, celebrado hoje. Os seis cemitérios do Distrito Federal — Asa Sul, Brazlândia, Gama, Planaltina, Taguatinga e Sobradinho — terão horário de funcionamento ampliado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os portões abrem uma hora mais cedo, às 7h, e a entrada de visitantes será permitida até as 18h. As atividades se encerram às 19h, prazo final para que todos deixem os campos santos. As administrações dos cemitérios também funcionarão em horário estendido, das 7h às 18h.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Missas nos cemitérios

Asa Sul

8h - Missa dos Militares (presidida por Dom Marcony)

9h30 - Pe. Ângelo

10h30 - Dom João Braz de Aviz

12h - Cardeal Paulo Cezar Costa (transmitida pela Canção Nova)

14h30 - Pe. Paulo Rogério

15h30 - Pe. Carlos Fernando

17h - Dom Raymundo Damasceno

Brazlândia



7h – Pe. João

9h – Pe. Maurílio

11h – Dom Denilson Geraldo

17h – Pe. Nathan





Gama

8h – Dom Paulo Cezar Costa

9h30 – Dom Vicente Tavares

11h – Pe. José Flávio

12h30 – Pe. Donizete

14h – Pe. Felipe

15h30 – Pe. Moacir Gondim

17h – Pe. Marcelino

Planaltina



8h – Dom Antonio de Marcos

9h30 – Pe. Rafael

11h – Pe. Elves

12h30 – Pe. Anderson

14h – Pe. Lécio

15h30 – Pe. Tiago

17h – Pe. José Valdo

Taguatinga

8h – Dom Denilson Geraldo

9h30 – Pe. Marcelo

10h30 – Pe. Carlos Costa

12h30 – Pe. Rafael Rodrigues

14h – Pe. Marcos Fernando

15h30 – Pe. José Eudes

17h – Pe. Lucas Felipe

Sobradinho



8h – Pe. Rafael

9h30 – Pe. Manolo

11h – Dom Antonio de Marcos

12h30 – Pe. Nivaldo

14h – Pe. Kleuber

15h30 – Pe. Vicente

17h – Pe. Luiz Gonzaga

Aponte a câmera do celular para o QR Code e fique por dentro das mudanças no trânsito em todos os cemitérios do DF.

Confira alterações no trânsito e programação das missas (foto: Reprodução)