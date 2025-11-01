Homem é atropelado por moto na 307 Norte

O condutor da moto não se feriu. A via precisou ser parcialmente interditada - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um homem foi atropelado por uma motocicleta na noite desta sexta-feira (1º), na Quadra 307 da Asa Norte.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), a vítima, um homem cuja idade não foi divulgada, foi encontrada caída na via após ser atingida por uma motocicleta Honda CG 150 de cor vermelha.

As equipes realizaram atendimento de emergência com protocolos para vítimas de trauma. O homem teve os sinais vitais monitorados e a perna direita estabilizada devido à suspeita de fratura.

Em seguida, ele foi transportado consciente para uma unidade de saúde. O condutor da moto não se feriu. A via precisou ser parcialmente interditada.

A Polícia Militar (PMDF) também compareceu ao local. As causas e a dinâmica exata do atropelamento serão investigadas.