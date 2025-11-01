Moto caindo aos pedaços é removida durante blitz em Sobradinho

Segundo o Detran, a motocicleta circulava em condições que colocavam em risco a segurança do próprio condutor e dos demais usuários - (crédito: Divulgação/Detran)

Agentes do Departamento de Trânsito (Detran-DF) se depararam com uma motocicleta que parecia ter saído de um ferro-velho direto para o trânsito, durante uma operação de rotina no Setor de Expansão Econômica de Sobradinho I.

A ação contou com apoio da Polícia Militar (PMDF). O veículo era conduzido por um motorista sem habilitação. O conjunto da obra impressionou até os agentes mais experientes: nenhuma lâmpada funcionava, os espelhos haviam sumido, e o piloto seguia tranquilamente, usando chinelos, como se tudo estivesse dentro das normas.

Segundo o Detran, a motocicleta circulava em condições que colocavam em risco a segurança do próprio condutor e dos demais usuários da via. Diante da situação, o veículo foi removido para o depósito.

Além do caso inusitado, quatro condutores foram autuados por dirigir sem habilitação. Um motorista foi flagrado com a CNH vencida desde 10 de janeiro de 2022. Dois motociclistas conduzindo os veículos calçando chinelos também foram multados. Por fim, três condutores que não utilizavam o cinto de segurança também foram alvo de fiscalização.