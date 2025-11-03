PMDF flagra 316 pessoas dirigindo alcoolizadas na última semana

PMDF intensifica fiscalização e flagra motoristas embriagados no último fim de semana - (crédito: PMDF)

Entre o última segunda-feira (27/10) e o último domingo (2/11), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) intensificou a fiscalização no trânsito das principais vias do DF e flagrou 316 pessoas dirigindo sob efeito de álcool, 1.241 condutores utilizando o celular ao volante, 226 motoristas inabilitados ou com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e 1.519 pessoas sem cinto de segurança.

O reforço no policiamento foi ampliado especialmente durante o final de semana prolongado de Finados (31/10 a 2/11). As operações aconteceram em todas as regiões administrativas. Nesse intervalo, as equipes do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) registraram 232 autuações por embriaguez ao volante, 302 por uso de celular ao dirigir, 112 por inabilitação ou CNH vencida e 440 por não utilização do cinto de segurança.

As operações ocorreram em todas as regiões administrativas, com foco na prevenção de acidentes, preservação de vidas e conscientização dos condutores sobre o respeito às normas de trânsito.