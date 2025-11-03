Brasília amanhece debaixo de chuva e segue em alerta amarelo

DF amanheceu sob forte chuva e a previsão é de precipitações ao longo de toda a semana - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Brasília amanheceu debaixo de chuva nesta segunda-feira (3/11), e essa deve ser a tendência pelos próximos dias. De acordo com a meteorologista Tatyane Paz, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a atmosfera está mais “favorável à dinâmica da chuva”, permitindo a formação de nuvens mais carregadas. A previsão indica acumulado significativo: entre hoje e amanhã podem cair até 60 milímetros de água, especialmente no período da tarde.

A temperatura segue contida: mínima de 18°C e máxima que não deve passar dos 26°C. Com o tempo fechado, a umidade relativa do ar permanece alta, em torno de 80%. A partir de amanhã, a tendência é de um leve aumento nas temperaturas, mas a chuva continua firme ao longo da semana — todos os dias, com maior intensidade no fim da tarde.

O DF está em alerta amarelo de chuvas intensas emitido pelo Inmet. Segundo o aviso, as precipitações variam entre 20 e 30mm/h ou até 50mm/dia, com ventos intensos chegando a 60km/h. Ainda há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Cuidados com as tempestades

Com o retorno do período chuvoso, entra em cena outro tipo de alerta: os transtornos causados por tempestades, rajadas de vento, descargas elétricas e pontos de alagamento. “A preocupação agora começa a ser com os transtornos dos volumes de chuva. Se perceber sinal de tempestade, procure abrigo. Não atravesse áreas alagadas e planeje o trajeto para evitar riscos”, orienta Tatyane.

A Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) também recomenda que sejam evitados o uso de equipamentos elétricos, telefones conectados à rede elétrica e a proximidade e contato com materiais condutores de enegia durante as pancadas de chuva. A indicação é que se mantenha sempre calçado e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.

Na rua, também valem alguns cuidados, como não se expor à chuva, não ficar embaixo de árvores e evitar locais próximos à rede elétrica. Uma dica é manter-se no interior do carro, um local isolado e seguro.

Para os motoristas, os conselhos, em casos de tempestades, são: redobrar a atenção, reduzir a velocidade, aumentar a distância de seguimento e conferir o estado dos pneus. Checar o funcionamento do limpador de para-brisa e as condições da borracha também são medidas essenciais.

Sob chuva forte, é recomendado o uso do farol baixo, pois a luz alta reflete nas gotas de água e prejudica a visibilidade, além de não iluminar o caminho como deveria e ainda atrapalhar a visão de outros usuários da via.

Interessados em receber alertas das condições meteorológicas, emitidos pela subsecretaria, precisam apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.