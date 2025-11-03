Encontro da Arte na UnB destaca protagonismo de artistas da saúde mental

Arte como cuidado, inclusão e liberdade. É com essa proposta que o Encontro da Arte – Cultura, Inclusão e Saúde Mental (EDA) chega a mais uma edição no Distrito Federal. Na quinta-feira (6/11) e na sexta (7/11), o Centro Comunitário Athos Bulcão, na Universidade de Brasília (UnB), será transformado em um grande espaço de convivência, expressão artística e cidadania, reunindo artistas, coletivos culturais, profissionais da saúde, pesquisadores e o público em geral. A programação inclui feira de economia solidária e criativa, apresentações de música, teatro, dança e capoeira, rodas de conversa, concurso de poesia, exposição de trabalhos científicos e palestras.

Reconhecido como um dos principais eventos culturais e sociais do DF, o EDA tem como eixo a arte como instrumento de cuidado em liberdade, um dos pilares da Reforma Psiquiátrica Brasileira. O evento dá visibilidade a artistas que estão em acompanhamento de saúde mental, oferecendo palco, microfone e espaço de criação. Mais do que uma mostra artística, o encontro busca ressignificar a forma como a sociedade enxerga a loucura, substituindo o estigma por protagonismo e inclusão.

Criado em 2013 pela terapeuta ocupacional Alessandra Rizzi, o projeto nasceu com o objetivo de ampliar o cuidado em saúde mental por meio da convivência. Sem fins lucrativos e aberto à comunidade, o evento prioriza o protagonismo de quem participa: os artistas apresentam suas obras, organizam espaços, criam coletivamente e constroem redes.

Durante os dois dias de programação, o público poderá visitar a feira de economia solidária, onde serão vendidos artesanatos, obras artísticas e produtos desenvolvidos por usuários de serviços de saúde mental e coletivos culturais. A programação reúne apresentações de diversos CAPS do DF e de artistas convidados, como o palestrante, cantor e escritor Pedro Salomão (SP). Também participam grupos de fora do DF, como o Coral Vozes do Campo, da Bahia, que se apresenta na quinta-feira (6/11).

Além de arte e convivência, o evento mantém seu compromisso social. A organização receberá doações de alimentos não perecíveis (exceto sal), que serão encaminhadas ao Instituto Saber Amar para distribuição a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Antes da programação presencial, o EDA promove a iniciativa Conexão EDA, uma galeria virtual que funciona de 20 a 26 de outubro pelo Instagram @encontrodaarte. Artistas do Brasil e do exterior enviam fotos, vídeos e poemas que são transformados em obras visuais nas redes.

O Encontro da Arte é gratuito e aberto ao público. Para participar, basta comparecer ao Centro Comunitário Athos Bulcão nos dias do evento. A organização reforça que todos são bem-vindos: estudantes, profissionais da saúde, familiares, usuários dos serviços de saúde mental e quem deseja apenas apreciar arte e apoiar iniciativas de inclusão.