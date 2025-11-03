Adolescente é baleada na cabeça no Sol Nascente; namorado é preso

O principal suspeito da agressão é o namorado da vítima, de 20 anos, que foi localizado pela PM e levado à DEAM II para investigação. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Uma adolescente de 14 anos foi socorrida em estado grave na manhã desta segunda-feira (3/11) após ser atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça e apresentar sinais de agressão física. O caso ocorreu por volta das 5h20, na Quadra 92 do Sol Nascente.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), equipes do 10º Batalhão foram acionadas após uma denúncia de que uma jovem estaria ferida. Ao chegar ao local, os militares encontraram a adolescente desacordada, com marca de tiro e lesões compatíveis com agressão física.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) fez o atendimento pré-hospitalar e levou a vítima para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Não há, até o momento, informações oficiais sobre o estado de saúde da jovem.

O principal suspeito seria um jovem de 20 anos, com quem a adolescente mantinha relacionamento. Ele foi localizado pela PM e encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II), onde o caso será investigado pela Polícia Civil.