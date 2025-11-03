CCBB Brasília promove oficina gratuita de teatro do grupo Quatroloscinco

Voltada para estudantes e profissionais de teatro de Brasília, a oficina gratuita A palavra em cena: habitar o texto chega ao Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB). Organizada pelo grupo Quatroloscinco, a atividade ocorre nos dias 15 e 16 de novembro, das 13h às 17h. Estão disponíveis 20 vagas, e as inscrições podem ser feitas até 11 de novembro pelo site.
O curso analisa o texto teatral por meio de leituras, exercícios e encenações e é conduzido pelos integrantes do grupo, Ítalo Laureano, Marcos Coletta, Assis Benevenuto e Rejane Faria. A carga horária é de oito horas, com classificação indicativa de 16 anos.
A oficina, já realizada nos CCBBs de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, promove a pesquisa teatral de 18 anos do Quatroloscinco , grupo teatral mineiro criador das peças Velocidade, Luz e Neblina, Apossinarmológuissi, entre outras, que trouxeram 12 prêmios e 23 indicações para o conjunto.
Espetáculo
De 30 de outubro a 16 de novembro, o grupo apresentará a peça Velocidade, também no CCCB Brasília. Os ingressos já estão à venda por R$ 30 (inteira) ou R$ 15 (meia-entrada) e são liberados semanalmente às quartas, às 12h, no site do CCCB Brasília ou na bilheteria física do teatro. Os espetáculos ocorrem às 20h, de quinta a sábado, e às 18h30 aos domingos.
Serviço
Oficina A palavra em cena: habitar o texto
Com o Grupo Quatroloscinco Teatro do Comum
Data: 15 e 16 de novembro (sábado e domingo)
Hora: 13h às 17h
Local: Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (SCES, Trecho 2 – Brasília/DF)
Classificação indicativa: 16 anos
Inscrições até 11/11: www.quatroloscinco.com e bb.com.br/cultura
Resultado: comunicado por e-mail até 13/11
Atividade gratuita
Espetáculo Velocidade
30 de outubro a 16 de novembro
Quinta a sábado, às 20h
Domingo, às 18h30
Atuação: Assis Benevenuto, Ítalo Laureano, Marcos Coletta, Michele Bernardino e Rejane Faria | Atriz stand in: Marina Viana
Direção: Ítalo Laureano e Ricardo Alves Jr.
Dramaturgia: Assis Benevenuto e Marcos Coletta