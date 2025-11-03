Corpo do sargento que morreu em colisão na Epia é velado nesta segunda (3)

O corpo do 3º sargento da PM de Goiás, Fernando Jansen Silva Araújo, 42 anos, que morreu em um sinistro de trânsito na madrugada desse domingo (2), é velado na tarde desta segunda-feira (3/11), no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. O sepultamento está previsto para as 16h.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O militar conduzia uma Mercedes-Benz quando bateu contra o pilar de sustentação do viaduto de acesso ao Guará. Após a colisão, o veículo pegou fogo. A batida também deixou ferida a passageira Simara de Almeida Cavalcanti Monteiro.

Ao Correio, testemunhas que pediram anonimato deram detalhes da tragédia."Ele (motorista) passou por mim 'voando' e, segundos depois, escutei um estrondo. Desci do carro para tentar ajudar, mas o homem já estava sem pulso", contou uma mulher que voltava do serviço no horário em que o sinistro ocorreu.

A cena foi descrita por um motorista de aplicativo, que também trafegava pela via, como "filme de terror". Com a violência do impacto, o carro ficou completamente destruído e, logo em poucos minutos, começou a pegar fogo.

"Eu estava com uma passageira em direção ao Gama e, quando chegamos perto do viaduto de acesso ao Guará, vimos aquela cena terrível. Paramos, a passageira ligou para os bombeiros, e eu desci para ver se tinha alguma vítima. Encontrei um homem bastante machucado na pista. Ele já estava morto", narrou.

O motorista, então, correu até a Mercedes-Benz e encontrou uma mulher desacordada no banco do passageiro, com o rosto sobre o câmbio. Nesse momento, o veículo começou a pegar fogo. "Só pensei que precisava tirar ela de lá, senão morreria queimada. Duas pessoas que também passavam pela pista desceram e me ajudaram a socorrê-la. Eu a peguei pelos braços e eles pelos pés. Conseguimos levá-la para longe do fogo", contou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao ser socorrida, a vítima chegou a acordar e a dizer algumas palavras. "Chamou o nome de alguém e perguntou o que tinha acontecido. Parece que tinha quebrado um dos braços", acrescentou. Em poucos minutos, os bombeiros chegaram. "Lembro de ter visto muito sangue na pista", disse o motorista.

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) divulgou uma nota de pesar pelo falecimento do sargento Fernando. "É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do 3º Sargento Fernando Jansen Silva Araújo". O sinistro de trânsito é investigado pela 4ª Delegacia de Polícia (Guará II).