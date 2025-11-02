InícioCidades DF
"Cena de filme de terror", diz testemunha de colisão que matou PM de Goiás

O condutor do veículo era o 3º sargento da PM de Goiás, Fernando Jansen Silva, 42 anos. A passageira, Simara de Almeida Cavalcanti, está no Hospital de Base

Veículo pegou fogo após colidir contra pilar de sustentação de viaduto - (crédito: Material cedido ao Correio)
O grave sinistro de trânsito que matou o 3º sargento sargento da PM Goiás, Fernando Jansen Silva Araújo, 42 anos e deixou Simara de Almeida Cavalcanti Monteiro ferida, chocou as testemunhas. "Cena de filme de terror", disse um motorista de aplicativo que trafegava pela via quando o sinistro ocorreu. A colisão ocorreu na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA), próximo a um shopping, por volta das 4h30 deste domingo (2/11). Logo após a batida, a Mercedez-Bens pegou fogo. 

O Correio conversou com o motorista de aplicativo que ajudou a tirar a mulher do carro. "Eu estava com uma passageira em direção ao Gama e, quando chegamos perto do viaduto de acesso ao Guará, vimos aquela cena terrível. Paramos, a passageira ligou para os bombeiros e eu desci para ver se tinha alguma vítima. Encontrei um homem bastante machucado na pista. Ele já estava morto", narrou. 

O motorista, então, correu até a Mercedez-Bens e encontrou uma mulher desacordada no banco do passageiro, com o rosto sobre o câmbio. Nesse momento, o veículo começou a pegar fogo. "Só pensei que precisava tirar ela de lá, senão morreria queimada. Duas pessoas que também passavam pela pista desceram e me ajudaram a socorre-lá. Eu a peguei pelos braços e eles pelos pés. Conseguimos levar ela para longe do fogo", contou.

Carro colide com pilastra em viaduto na EPIA
Carro colide com pilastra em viaduto na EPIA (foto: Divulgação/CBMDF)

Segundo a testemunha, ao ser socorrida, a mulher chegou a acordar e a dizer algumas palavras. "Chamou o nome de alguém e perguntou o que tinha acontecido. Parece que tinha quebrado um dos braços", acrescentou. Em poucos minutos, os bombeiros chegaram. "Lembro de ter visto muito sangue na pista. Já o carro ficou destruído", disse o motorista.  

Vítimas

Até a mais recente atualização desta matéria, não havia sido divulgado o horário do velório e enterro de Fernando. Já Simara de Almeida Cavalcanti Monteiro foi encaminhada ao Hospital de Base de Brasília, onde passou por cirurgia. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. 

Por Letícia Mouhamad
postado em 02/11/2025 17:00 / atualizado em 02/11/2025 17:02
