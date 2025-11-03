Tragédias marcam vias do Distrito Federal no fim de semana

O grave sinistro de trânsito que matou o 3º sargento da PM Goiás, Fernando Jansen Silva Araújo, 42 anos e deixou Simara de Almeida Cavalcanti Monteiro ferida, chocou testemunhas que trafegavam pela Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA) na madrugada de domingo O militar conduzia uma Mercedez-Bens quando bateu contra o pilar de sustentação do viaduto de acesso ao Guará. Após a batida, o veículo pegou fogo. Este foi o terceiro caso grave entre a noite de sexta até às 20h de ontem.

Uma testemunha que pediu anonimato, contou ao Correio que voltava do trabalho no momento do sinistro. "Ele (motorista) passou por mim 'voando' e segundos depois escutei um estrondo. Desci do carro para tentar ajudar, mas o homem já estava sem pulso", contou a mulher.

Depois de ser retirada do carro, a passageira do veículo tentou se comunicar. "Ela dizia que seu nome era Simara e falava 'meu amor', como se estivesse chamando o companheiro, já sem vida", acrescentou.

A cena foi descrita por um motorista de aplicativo, que também trafegava pela via, como "filme de terror". Com a violência do impacto, o carro ficou completamente destruído e, logo em poucos minutos, começou a pegar fogo. "Eu estava com uma passageira em direção ao Gama e, quando chegamos perto do viaduto de acesso ao Guará, vimos aquela cena terrível. Paramos, a passageira ligou para os bombeiros, e eu desci para ver se tinha alguma vítima. Encontrei um homem bastante machucado na pista. Ele já estava morto", narrou.

O motorista, então, correu até a Mercedez-Bens e encontrou uma mulher desacordada no banco do passageiro, com o rosto sobre o câmbio. Nesse momento, o veículo começou a pegar fogo. "Só pensei que precisava tirar ela de lá, senão morreria queimada. Duas pessoas que também passavam pela pista desceram e me ajudaram a socorre-la. Eu a peguei pelos braços e eles pelos pés. Conseguimos levá-la para longe do fogo", contou.

Ao ser socorrida, a vítima chegou a acordar e a dizer algumas palavras. "Chamou o nome de alguém e perguntou o que tinha acontecido. Parece que tinha quebrado um dos braços", acrescentou. Em poucos minutos, os bombeiros chegaram. "Lembro de ter visto muito sangue na pista", disse o motorista.

Até a mais recente atualização desta matéria, não havia sido divulgado o horário do velório e enterro de Fernando. Já Simara de Almeida Cavalcanti Monteiro foi encaminhada ao Hospital de Base de Brasília, onde passou por cirurgia. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. O sinistro de trânsito é investigado pela 4ª Delegacia de Polícia (Guará II).

Outros casos

Na manhã do último sábado, uma colisão deixou cinco veículos danificados, dos quais um acabou tombando, na Avenida Samdu Sul, em Taguatinga. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a condutora de um Nissan Versa branco perdeu o controle e atingiu os outros carros, tombando em seguida na frente de um poste de energia. Ela foi encaminhada ao hospital com ferimentos leves.

Van com 18 altetas de ginástica acrobática e três adultos bateu em um condomínio do Jardim Botânico na sexta (foto: Reprodução/CMBDF)

Em outra ocorrência que chamou atenção do DF, uma van tombou na noite da sexta-feira em uma via interna de um condomínio do Jardim Botânico. O veículo transportava 18 crianças e adolescentes da equipe de ginástica acrobática de Piracicaba, São Paulo, além de três adultos e o condutor. A colisão ocorreu contra um padrão de energia e com outro carro estacionado na rua do condomínio.

Também na noite de sexta, um homem foi atropelado por uma motocicleta na noite desta sexta-feira (1º), na Quadra 307 da Asa Norte. Ele foi transportado consciente para uma unidade de saúde. O condutor da moto não se feriu.