Adolescente baleada na cabeça é transferida para UTI do Hospital Base

Família da adolescente desconhece o endereço onde ela foi baleada. Suspeito do crime mora na casa - (crédito: Darcianne Diogo/CB/D.A Press)

A adolescente de 13 anos baleada na cabeça no Sol Nascente foi transferida, na noite desta segunda-feira (3/11), para o Hospital de Base. O estado de saúde é considerado grave. O crime ocorreu por volta das 5h, e o principal suspeito do crime, Carlos Eduardo Pessoa Tavares, 20, está preso.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A vítima estava internada no Hospital Regional de Ceilândia e permaneceu até o começo da noite. À tarde, a equipe médica avaliou a transferência dela ao Base, mas considerou grave risco e recuou. Nesta noite, às 22h, a família confirmou à reportagem o encaminhamento ao Base.

O crime ocorreu na kitnet onde mora o suspeito, na Quadra 92 do Sol Nascente. A residência se une a outras kitnets do lote. Conforme o Correio revelou, o suspeito, na delegacia negou ter disparado contra a menor. Disse que o tiro partiu de um rival com quem tinha rixa. Em outra fala, disse ter sido vítima de um assalto.



Mas, relatos ouvidos pelos policiais no local do crime indicam que houve luta corporal antes do disparo. A PCDF requisitou várias perícias para elucidar o caso. Até a última atualização dessa reportagem, a menina seguia em estado grave.