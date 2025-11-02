Homem em prisão domiciliar é morto a tiros em campo de São Sebastião

A dinâmica do homicídio está em investigação pela 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) - (crédito: Cedido ao Correio)

Um homem de 38 anos foi assassinado com cinco tiros em um campo de futebol desativado de São Sebastião, no bairro Capão Cumprido. A vítima, identificada como José Domingos de Gois Junior, era morador do bairro Boa Vista, cerca de 2km de distância do local do crime.

Segundo a polícia, José tinha antecedentes por tráfico de drogas, porte de arma de fogo, roubo e ameaça e estava em prisão domiciliar. O crime ocorreu entre 20h e 21h desse sábado (1°/11).

A dinâmica do homicídio está em investigação pela 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião). A área do ataque já foi um campo de futebol, mas transformou-se em um local sem luminosidade, de alta concentração de usuários de droga e de fluxo intenso na venda de entorpecentes.

