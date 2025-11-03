Mãe de adolescente baleada na cabeça: "Disse que ia para casa da avó"

A Polícia Civil (PCDF) investiga o crime contra uma adolescente de 13 anos baleada na cabeça na manhã desta segunda-feira (3/11), no Sol Nascente. O suspeito do crime, Carlos Eduardo Pessoa Tavares, 20, está preso. Ivani Oliveira, 42, mãe da menina, disse à reportagem não conhecer o autor e afirmou que a filha não namorava.

O estado de saúde da adolescente é grave. Ela continua internada no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) e não há previsão de transferência para o Hospital de Base. Segundo os médicos, o deslocamento é arriscado.

A mãe relatou que a filha morava com a avó paterna, no Setor O, mas, na sexta-feira, foi visitá-la em Águas Lindas de Goiás. No sábado, disse que precisaria retornar para a casa da avó. “Deixei ela na parada de ônibus, e quando chegou a Brasília ela me ligou da porta da casa da avó”, disse.

Mais tarde, no começo da noite, a menina ligou para a mãe por chamada de vídeo da casa de uma amiga. A colega é moradora de uma quadra da QNM de Ceilândia. Segundo a mãe, a filha não dormiu na casa da avó e mentiu sobre o destino final.

Pistas

A menina foi baleada na cabeça na Quadra 92 do Sol Nascente, lugar este que a mãe afirma desconhecer. Ainda não se sabe a relação entre a vítima e o autor, tampouco a motivação do crime.

No hospital, Ivani notou sinais de estrangulamento no pescoço da filha. O caso é investigado pela Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (Deam).