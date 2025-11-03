InícioCidades DF
Marcas de mordida em suspeito indicam luta antes de menina ser baleada no DF

Carlos Eduardo Pessoa Tavares, 20 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar por ser o principal suspeito da tentativa de feminicídio. A menina foi atingida na cabeça e segue internada em estado grave no Hospital de Base

Família da adolescente desconhece o endereço onde ela foi baleada. Suspeito do crime mora na casa - (crédito: Darcianne Diogo/CB/D.A Press)

Duas marcas de mordida, no braço e no peito do suspeito de balear uma adolescente de 13 anos, reforçam a hipótese da polícia de que houve luta corporal entre ele e a vítima antes do disparo. A menina foi atingida na cabeça e segue internada em estado grave no Hospital de Base.

Carlos Eduardo Pessoa Tavares, 20, foi preso em flagrante pela Polícia Militar por ser o principal suspeito da tentativa de feminicídio. O crime ocorreu por volta das 5h20 desta segunda-feira (3/11), na Quadra 92 do Sol Nascente. Ao ser detido, atribuiu a culpa do disparo a um rival. Disse que uma pessoa teria entrado na kitnet com a intenção de matá-lo, mas que o tiro teria acertado a menina por engano.

A versão é investigada, mas perdeu força após a constatação de duas marcas de mordida no corpo do suspeito. A Polícia Civil do DF pediu perícia para verificar se as marcas correspondem à arcada dentária da vítima.

A mãe da vítima, Ivani Oliveira, 42, contou à reportagem ter visitado a filha no Hospital Regional de Ceilândia e notado marcas de estrangulamento no pescoço da adolescente, o que corrobora para a hipótese de uma briga entre os dois.

Pistas

Ivani não entende como a filha chegou ao endereço do Sol Nascente. Na sexta-feira, Ivani a buscou para ficar com ela durante o fim de semana em Águas Lindas. No sábado, a adolescente disse que precisava voltar para cuidar da avó, no Setor O. “Deixei ela no ponto de ônibus. Quando ela chegou ao Setor O, me ligou e disse ter chegado bem.”

No início da noite, ela ligou de novo para a mãe, em videochamada. Dessa vez, da casa de uma amiga, em Ceilândia Norte. “Achei que ela dormiria na casa da avó, mas só descobri depois que não dormiu lá”, detalhou Ivani.

Darcianne Diogo

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Darcianne Diogo
03/11/2025
