Marcas de mordida em suspeito indicam luta antes de menina ser baleada no DF

Duas marcas de mordida, no braço e no peito do suspeito de balear uma adolescente de 13 anos, reforçam a hipótese da polícia de que houve luta corporal entre ele e a vítima antes do disparo. A menina foi atingida na cabeça e segue internada em estado grave no Hospital de Base.

Carlos Eduardo Pessoa Tavares, 20, foi preso em flagrante pela Polícia Militar por ser o principal suspeito da tentativa de feminicídio. O crime ocorreu por volta das 5h20 desta segunda-feira (3/11), na Quadra 92 do Sol Nascente. Ao ser detido, atribuiu a culpa do disparo a um rival. Disse que uma pessoa teria entrado na kitnet com a intenção de matá-lo, mas que o tiro teria acertado a menina por engano.

A versão é investigada, mas perdeu força após a constatação de duas marcas de mordida no corpo do suspeito. A Polícia Civil do DF pediu perícia para verificar se as marcas correspondem à arcada dentária da vítima.

A mãe da vítima, Ivani Oliveira, 42, contou à reportagem ter visitado a filha no Hospital Regional de Ceilândia e notado marcas de estrangulamento no pescoço da adolescente, o que corrobora para a hipótese de uma briga entre os dois.

Pistas

Ivani não entende como a filha chegou ao endereço do Sol Nascente. Na sexta-feira, Ivani a buscou para ficar com ela durante o fim de semana em Águas Lindas. No sábado, a adolescente disse que precisava voltar para cuidar da avó, no Setor O. “Deixei ela no ponto de ônibus. Quando ela chegou ao Setor O, me ligou e disse ter chegado bem.”

No início da noite, ela ligou de novo para a mãe, em videochamada. Dessa vez, da casa de uma amiga, em Ceilândia Norte. “Achei que ela dormiria na casa da avó, mas só descobri depois que não dormiu lá”, detalhou Ivani.