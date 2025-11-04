Maria e José seguem líderes: veja os nomes e sobrenomes mais comuns

Censo do IBGE mostra domínio de nomes tradicionais, com Maria e José no topo e Silva como o sobrenome mais frequente no DF - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Maria e José continuam imbatíveis quando o assunto é nome popular no Distrito Federal. Dados do censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, entre os quase 3 milhões de habitantes do DF, 157 mil mulheres se chamam Maria e 47 mil homens se chamam José — números que colocam os dois nomes, tradicionalmente associados à cultura brasileira e ao catolicismo, no topo do ranking.

A lista feminina é liderada por Maria com larga vantagem: o segundo lugar — Ana — tem 62 mil registros, menos da metade. Também aparecem entre os dez primeiros: Julia (11.745), Francisca (10.611), Amanda (9.424), Mariana (9.392), Leticia (9.177), Fernanda (9.139), Juliana (8.846) e Alice (8.800).

No ranking masculino, o clássico José é seguido por João (47.082) e Pedro (27.075). O Top 10 masculino segue com: Antonio (24.915), Lucas (23.348), Francisco (22.272), Gabriel (21.347), Carlos (20.219), Paulo (18.414) e Marcos (16.156).

Quando o assunto é sobrenome, o resultado não surpreende: Silva é o mais registrado no DF, aparecendo em mais de 390 mil pessoas. Em seguida, vêm: Santos (232.092), Oliveira (166.287), Sousa (122.823), Pereira (117.568), Alves (112.202), Souza (111.593), Rodrigues (101.290), Ferreira (92.685) e Lima (89.728).

A forte presença do sobrenome Silva no Distrito Federal é reflexo de um fenômeno histórico nacional. De acordo com o IBGE, o nome era usado na Roma antiga, mas caiu em desuso após a queda do Império Romano. O sobrenome ressurgiu por volta do século XI, na Península Ibérica, e passou a ser amplamente adotado em Portugal. Com a colonização portuguesa, o Silva se espalhou pelo Brasil e, ao longo dos séculos, tornou-se o sobrenome mais comum do país.

O IBGE ressalta, contudo, que nomes com menos de 20 registros podem não aparecer nas buscas, em respeito ao sigilo estatístico. Da mesma forma, dados geográficos só são exibidos quando há incidência suficiente para evitar identificação individual.

Os dados completos podem ser consultados no site oficial do IBGE.