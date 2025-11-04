Van escolar se envolve em colisão e deixa duas adolescentes feridas

Van escolar se envolve em sinistro de trânsito com um carro no Setor Policial Sul - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma van escolar se envolveu em um sinistro de trânsito com um carro na manhã desta terça-feira (4/11), na via do Setor Policial Sul, próximo à ABIN, sentido W3. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou três viaturas para o atendimento.

A colisão deixou duas adolescentes, ocupantes da van, com ferimentos leves. Após os primeiros socorros feitos ainda no local, elas foram transportadas para o hospital de referência para atendimento médico. O motorista do carro também recebeu atendimento do CBMDF, mas não precisou ser levado ao hospital.

Uma faixa da via precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para apoio. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.