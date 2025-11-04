InícioCidades DF

Asa Norte e Paranoá terão a energia suspensa nesta quarta (5/11)

Na Asa Norte, as quadras SQN 409, SQN 410 e EQN 408/409 ficarão sem energia a partir das 8h30, enquanto no Paranoá a suspensão será as 10h, nas quadras 23, 26 e 27

Manutenção na rede elétrica - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)
Manutenção na rede elétrica - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

Endereços da Asa Norte e Paranoá terão interrupção de energia elétrica nesta quarta-feira (5/11). De acordo com a Neoenergia, o corte temporário é feito para garantir segurança em serviços de melhoria e modernização das redes elétricas.

Na Asa Norte, as quadras SQN 409, SQN 410 e EQN 408/409 ficarão sem energia elétrica das 8h30 às 11h30, enquanto no Paranoá, a suspensão do serviço será das 10h às 16h, nas quadras 23, 26 e 27.

A Neoenergia informa que, além dos desligamentos programados, podem ocorrer cortes no fornecimento de energia em outras regiões sem aviso prévio. Nesses casos, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116.

04/11/2025 18:41
