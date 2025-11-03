Cidade-mãe de Brasília, Candangolândia celebra 69 anos nesta segunda (3/11)

A Candangolândia comemora, nesta segunda-feira (3/11), 69 anos de fundação. Com cerca de 16 mil moradores, a região é reconhecida como a “cidade-mãe de Brasília”, por ter sido o primeiro núcleo de moradia dos trabalhadores que ajudaram a erguer a nova capital do país, idealizada pelo então presidente Juscelino Kubitschek em 1956.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Ser pioneiro em Brasília
O nome da cidade faz referência aos “candangos”, operários vindos de várias partes do Brasil para construir Brasília. Com o tempo, os antigos alojamentos deram lugar a uma comunidade consolidada, que preserva o valor histórico do local.
Em 3 de novembro de 1994, a Candangolândia foi oficializada como Região Administrativa XIX por meio da Lei nº 658, e hoje integra o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mantendo viva a memória da construção da capital federal.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais