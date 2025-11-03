InícioCidades DF
Cidade-mãe de Brasília, Candangolândia celebra 69 anos nesta segunda (3/11)

Região faz referência aos candangos, abriga cerca de 16 mil habitantes e é marco da construção da capital

O nome da cidade faz referência aos "candangos", operários vindos de várias partes do Brasil - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A Candangolândia comemora, nesta segunda-feira (3/11), 69 anos de fundação. Com cerca de 16 mil moradores, a região é reconhecida como a “cidade-mãe de Brasília”, por ter sido o primeiro núcleo de moradia dos trabalhadores que ajudaram a erguer a nova capital do país, idealizada pelo então presidente Juscelino Kubitschek em 1956.

O nome da cidade faz referência aos “candangos”, operários vindos de várias partes do Brasil para construir Brasília. Com o tempo, os antigos alojamentos deram lugar a uma comunidade consolidada, que preserva o valor histórico do local.

Em 3 de novembro de 1994, a Candangolândia foi oficializada como Região Administrativa XIX por meio da Lei nº 658, e hoje integra o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mantendo viva a memória da construção da capital federal.

Vitória Torres*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade Católica de Brasília. Estagiária de Política, Economia e Brasil

Por Vitória Torres*
postado em 03/11/2025 23:22
