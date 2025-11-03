Cidade-mãe de Brasília, Candangolândia celebra 69 anos nesta segunda (3/11)

O nome da cidade faz referência aos "candangos", operários vindos de várias partes do Brasil - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A Candangolândia comemora, nesta segunda-feira (3/11), 69 anos de fundação. Com cerca de 16 mil moradores, a região é reconhecida como a “cidade-mãe de Brasília”, por ter sido o primeiro núcleo de moradia dos trabalhadores que ajudaram a erguer a nova capital do país, idealizada pelo então presidente Juscelino Kubitschek em 1956.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Ser pioneiro em Brasília



O nome da cidade faz referência aos “candangos”, operários vindos de várias partes do Brasil para construir Brasília. Com o tempo, os antigos alojamentos deram lugar a uma comunidade consolidada, que preserva o valor histórico do local.

Leia também: Centro de Ensino Fundamental 01 da Candangolândia será reconstruído



Em 3 de novembro de 1994, a Candangolândia foi oficializada como Região Administrativa XIX por meio da Lei nº 658, e hoje integra o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mantendo viva a memória da construção da capital federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Marcas de mordida em suspeito indicam luta antes de menina ser baleada no DF

Marcas de mordida em suspeito indicam luta antes de menina ser baleada no DF Cidades DF Adolescente baleada na cabeça é transferida para UTI do Hospital Base

Adolescente baleada na cabeça é transferida para UTI do Hospital Base Cidades DF Acidente entre carro e carreta deixa quatro feridos e bloqueia BR-030

Acidente entre carro e carreta deixa quatro feridos e bloqueia BR-030 Cidades DF Chuvas dos primeiros três dias do mês ultrapassam previsão do Inmet

Chuvas dos primeiros três dias do mês ultrapassam previsão do Inmet Cidades DF Feriado prolongado: Ibaneis decreta ponto facultativo no dia 21 de novembro

Feriado prolongado: Ibaneis decreta ponto facultativo no dia 21 de novembro Cidades DF Suspeito de balear menina de 13 anos na cabeça culpa rival pelo disparo