486 vagas com salários de até R$ 5 mil nesta terça-feira (4/11)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal estão com 486 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (4/11). As oportunidades abrangem candidatos de variados níveis de escolaridade e experiências profissionais, com salários que chegam a R$ 5 mil.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A vaga com maior remuneração é para lanterneiro de automóveis, na zona industrial do Guará. O cargo exige ensino fundamental completo e não requer experiência prévia. Já o posto com mais oportunidades é o de frentista, com 50 vagas em Taguatinga Centro, salário de R$ 1.975,40 e exigência de ensino médio completo.
- Leia também: CPMI do INSS ultrapassa 150 horas de trabalho
Os interessados podem se cadastrar pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 Agências do Trabalhador, das 8h às 17h. O cadastro permanece ativo para futuras vagas compatíveis com o perfil do candidato.
Empregadores que desejem ofertar vagas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br, ou acessar o Canal do Empregador no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais