486 vagas com salários de até R$ 5 mil nesta terça-feira (4/11)

Os interessados podem comparecer a uma das 16 Agências do Trabalhador, das 8h às 17h - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal estão com 486 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (4/11). As oportunidades abrangem candidatos de variados níveis de escolaridade e experiências profissionais, com salários que chegam a R$ 5 mil.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A vaga com maior remuneração é para lanterneiro de automóveis, na zona industrial do Guará. O cargo exige ensino fundamental completo e não requer experiência prévia. Já o posto com mais oportunidades é o de frentista, com 50 vagas em Taguatinga Centro, salário de R$ 1.975,40 e exigência de ensino médio completo.

Leia também: CPMI do INSS ultrapassa 150 horas de trabalho



Os interessados podem se cadastrar pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 Agências do Trabalhador, das 8h às 17h. O cadastro permanece ativo para futuras vagas compatíveis com o perfil do candidato.

Empregadores que desejem ofertar vagas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br, ou acessar o Canal do Empregador no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Acidente entre carro e carreta deixa quatro feridos e bloqueia BR-030

Acidente entre carro e carreta deixa quatro feridos e bloqueia BR-030 Cidades DF Chuvas dos primeiros três dias do mês ultrapassam previsão do Inmet

Chuvas dos primeiros três dias do mês ultrapassam previsão do Inmet Cidades DF Feriado prolongado: Ibaneis decreta ponto facultativo no dia 21 de novembro

Feriado prolongado: Ibaneis decreta ponto facultativo no dia 21 de novembro Cidades DF Suspeito de balear menina de 13 anos na cabeça culpa rival pelo disparo

Suspeito de balear menina de 13 anos na cabeça culpa rival pelo disparo Cidades DF Obituário: 44 funerais no DF e Entorno nesta segunda-feira (3/11); veja lista

Obituário: 44 funerais no DF e Entorno nesta segunda-feira (3/11); veja lista Cidades DF Pesquisa do GDF vai traçar perfis e mapear violência contra a mulher