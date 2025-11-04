InícioCidades DF
486 vagas com salários de até R$ 5 mil nesta terça-feira (4/11)

Oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade, com e sem exigência de experiência

Os interessados podem comparecer a uma das 16 Agências do Trabalhador, das 8h às 17h - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
As Agências do Trabalhador do Distrito Federal estão com 486 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (4/11). As oportunidades abrangem candidatos de variados níveis de escolaridade e experiências profissionais, com salários que chegam a R$ 5 mil.

A vaga com maior remuneração é para lanterneiro de automóveis, na zona industrial do Guará. O cargo exige ensino fundamental completo e não requer experiência prévia. Já o posto com mais oportunidades é o de frentista, com 50 vagas em Taguatinga Centro, salário de R$ 1.975,40 e exigência de ensino médio completo.

Os interessados podem se cadastrar pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 Agências do Trabalhador, das 8h às 17h. O cadastro permanece ativo para futuras vagas compatíveis com o perfil do candidato.

Empregadores que desejem ofertar vagas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br, ou acessar o Canal do Empregador no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Vitória Torres*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade Católica de Brasília. Estagiária de Política, Economia e Brasil

Por Vitória Torres*
postado em 04/11/2025 08:00 / atualizado em 04/11/2025 08:00
