Primeiro condomínio urbano de Brasília completa 50 anos

O Condomínio Quintas da Alvorada — Gleba I, no Jardim Botânico, completou 50 anos de existência. Para comemorar esse que é o primeiro condomínio urbano de Brasília, os moradores fizeram uma festa no último sábado com direito a barracas de comida, brinquedos para crianças e atrações musicais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O condomínio surgiu como um conjunto de chácaras rurais e, hoje, é um espaço residencial com 183 casas. A corretora de imóveis Sandra Maria Gomes dos Santos, 49 anos, mora no local desde que veio para Brasília do Pará, em 1993. Para ela, o grande valor do lugar está na tranquilidade. "Já aconteceu de a gente sair de casa e voltar dias depois com o portão aberto. Do mesmo jeito que estava quando saímos, ficou", conta.









O analista do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e síndico, Ben-Hur Alexandre Venturi, 61, gosta de observar como as novas gerações participam de eventos da comunidade e interagem com quem mora há mais tempo no condomínio. "Aqui, moram pessoas muito antigas e muito novas. Fizemos uma festa de halloween, recentemente, que deve ter contado com a presença de cerca de 200 crianças", afirma.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A professora aposentada do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília (UnB) Dóris Santos de Faria, 76, faz parte dos moradores antigos do condomínio. Em 2004, quando se mudou, o que chamou a atenção dela foi o bosque repleto de araras, tucanos e micos. "Eu comprei o terreno por causa da mata, porque eu já estudava os animais e sabia que aqui teria os saguis, tema do meu doutorado", lembra.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado