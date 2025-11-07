Projeto oferece oficinas gratuitas para moradores de Santa Maria

Projeto atende pessoas maiores de 16 anos de forma gratuita - (crédito: Reprodução)

De forma gratuita, moradores maiores de 16 anos de Santa Maria terão a oportunidade de participar de diversas oficinas em áreas de atuação relevantes para o mercado de trabalho. A carreta De Olho no Futuro oferece oficinas para o desenvolvimento de novas habilidades em áreas como Produção Audiovisual, Jornalismo, Operação de Áudio, Fotografia e Marketing Digital (com acessibilidade em Libras).

As aulas tiveram início na última segunda-feira (3/11), no estacionamento em frente ao Colégio Paloma, no Conjunto V, Quadra 307. Os cursos têm como público alvo pessoas maiores de 16 anos e oferecem turmas no período da manhã, tarde e noite.

O espaço onde são realizadas as aulas são equipados e pensados para oferecer maior conforto e dignidade durante as aulas. Para participar, é necessário realizar inscrições pelo site www.deolhonofuturo.com.br ,ou presencialmente no local onde está estacionada a Carreta do projeto.

Serviço:

Oficinas gratuitas

Local: QR 307 em Santa Maria, no estacionamento do

Conjunto V em frente ao Colégio Paloma

Início: 03/11/25