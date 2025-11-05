Com salário de até R$2.8 mil, DF começa a quarta com 688 vagas de emprego

Cargo de carpinteiro disponibiliza salário de R$ 2,2 mil e requer fundamental completo e experiência comprovada - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Nesta quarta-feira (5/11), 688 vagas de emprego estão sendo divulgadas pelas agências do trabalhador. O cargo com maior quantidade de vagas é o de frentista em Taguatinga Centro. São 50 oportunidades, com salários de até R$ 1,9 mil, além dos benefícios.

Aos que estão buscando o primeiro emprego ou querem se recolocar no mercado de trabalho, há 40 vagas para operado de caixa em Águas Claras, com salário de R$1,5 mil, além dos benefícios. É necessário ter ensino médio completo. Não é necessário ter experiência comprovada.

Os interessados podem se cadastrar pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (na aba “Emprego”) ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador do DF, que funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h. O cadastro também vale para futuras oportunidades, já que o sistema cruza os perfis com as vagas disponíveis.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).