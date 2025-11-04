GDF lança operação de fim de ano com reforço no policiamento e câmeras inteligentes

Autoridades do GDF e forças de segurança participaram do lançamento da operação integrada de segurança pública de final de ano - (crédito: Nathália Queiroz/CB.Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) lançou, nesta terça-feira (4/11), a operação integrada de Segurança Pública, com reforço no policiamento e uso de câmeras inteligentes com tecnologia de reconhecimento facial e inteligência artificial. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, a expectativa é que, nos próximos 30 dias, as primeiras câmeras já estejam em funcionamento. A operação visa intensificar ações de prevenção, monitoramento e policiamento até o fim de dezembro, período de maior movimentação no comércio e nas ruas.

A solenidade contou com a presença da vice-governadora Celina Leão, do secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, do secretário executivo de Segurança Pública, Alexandre Patury, da comandante-geral da PMDF, coronel Ana Paula Barros Habka, do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do DF, coronel Moisés Alves Barcelos, do delegado-geral da PCDF em exercício, Saulo Lopes, do diretor-geral do Detran-DF Marcu Antônio Bellini, representado pelo diretor de policiamento e fiscalização de trânsito, Bruno Baruque, do subsecretário de Operações Integradas da SSP-DF, coronel Carlos Eduardo Melo de Souza, e do secretário executivo institucional de Políticas de Segurança Pública, Paulo André Vieira Monteiro.

Agentes representantes das forças de Segurança Pública também estiveram presentes no evento, bem como os Conselhos Comunitários de Segurança (Conseg).

Reforço do efetivo

De acordo com Avelar, o planejamento da operação foi definido com base nas manchas criminais, que indicam dias, horários e locais com maior incidência de delitos. “É natural que nas questões relacionadas ao comércio, cujas vendas aumentam muito no período natalino, a gente implemente um policiamento bastante acentuado, tanto preventivo quanto preventivo por parte da Polícia Militar. Mas também teremos as delegacias da Polícia Civil preparadas para receber o maior número de ocorrências”, disse o secretário.

A vice-governadora Celina Leão informou ainda que o efetivo das forças de segurança será ampliado entre 15% e 20% durante os meses de novembro e dezembro. “Para que as pessoas possam ir, nesses meses que antecedem o Natal, com tranquilidade, fazer suas compras, sem furtos ou roubos”, afirmou Celina.

A operação também prevê blitzes do Detran-DF para reduzir casos de alcoolemia e garantir mais segurança nas vias, além de cursos de treinamento para 1,2 mil policiais militares e nomeações na Polícia Civil. “A segurança pública é um trabalho diário. Ela precisa de inteligência, tecnologia, integração e presença constante. Não se resume a uma única ação, é um esforço contínuo, que acontece todos os dias”, concluiu Celina.

Câmeras de monitoramento

A vice-governadora Celina Leão também anunciou que, nas próximas semanas, será lançado um sistema piloto de monitoramento que utiliza inteligência artificial para aprimorar o trabalho das forças de segurança. “É uma tecnologia inovadora, capaz de buscar, por exemplo, ‘um homem de camisa vermelha em uma moto’. É uma experiência que vai reforçar o trabalho de inteligência e ampliar o mapeamento das áreas mais críticas”, explicou Celina.

Segundo Leão, o sistema está em fase final de implementação. "Esse tipo de tecnologia que estamos trazendo pra cá precisa de um tempo de implementação. É algo muito inovador, que tenho certeza que vai nos ajudar muito”, ressaltou.

O secretário Sandro Avelar destacou que o projeto prevê a instalação de câmeras com reconhecimento facial em todas as regiões administrativas, conectadas aos bancos de dados da segurança pública.