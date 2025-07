Agências do trabalhador começam a semana com mais de 400 vagas

O cadastro do currículo pode ser feito presencialmente, em uma unidade da agência do trabalhador, ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A semana promete ser animadora para quem está à procura de um emprego. Isso porque as agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 413 vagas disponíveis nesta segunda-feira (28/7).

Existem oportunidades para candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência. O posto que oferece a maior remuneração — R$ 4 mil — é o de balanceiro, em Planaltina. Há uma vaga aberta e os candidatos precisam ter ensino superior completo em administração e experiência prévia na área.

Outros dois cargos se destacam pela quantidade de oportunidades ofertadas, com 30, cada: servente de obras, em Planaltina, e vendedor pracista, no Núcleo Bandeirante. O primeiro exige que os candidatos tenham iniciado o Ensino Fundamental, porém, dispensa experiência. O salário é de R$ 1.639,44. Enquanto isso, a segunda oportunidade, que cobra ensino médio completo e experiência prévia, tem salário de R$ 1.518.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 15 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br.

Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet)