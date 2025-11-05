PCDF deflagrou Operação Game Over com três mandados de busca e apreensão

Nesta quarta-feira (5/11), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, por meio da 8ª Delegacia de Polícia, a Operação Game Over, destinada a desarticular um grupo criminoso especializado em estelionatos eletrônicos praticados por meio de plataformas de compra e venda na internet.

Três pessoas — um homem de 32 anos, uma mulher de 28 e outro homem de 33 — foram identificadas como as principais articuladoras do esquema investigado pela Polícia Civil desde agosto de 2025. Embora não tenham antecedentes criminais, os suspeitos já foram ligados a mais de 20 ocorrências semelhantes registradas no Distrito Federal e em outros estados.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 6ª Vara Criminal de Brasília, em endereços no Recanto das Emas (DF), na Feira dos Importados, no SIA (DF), e no bairro de Guaianases, em São Paulo. As ações resultaram na apreensão de aparelhos eletrônicos, comprovantes bancários e documentos que devem embasar a conclusão do inquérito e o relatório final.

Segundo as investigações, a quadrilha utilizava perfis falsos em plataformas on-line para negociar produtos de alto valor, como videogames e smartphones. Por meio de falsas mensagens eletrônicas simulando confirmações de transação, convenciam as vítimas de que o pagamento havia sido concluído. Assim, os autores enviavam motoristas de aplicativo para recolher os bens, encerrando o contato logo em seguida.

Os materiais apreendidos serão encaminhados para exame pericial e análise financeira. O trio responderá pelos crimes de estelionato eletrônico, associação criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 21 anos de reclusão. Pessoas que tenham emprestado ou cedido suas contas bancárias para o recebimento de valores ilícitos também poderão responder pelos crimes.

