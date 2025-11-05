Homem é preso por tráfico de drogas na Rodoviária Interestadual

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Rodoviária Interestadual Brasília na manhã da última terça-feira (4/11). O indivíduo que transportava sete tabletes de maconha foi detido pela Polícia Militar do Distrito Federal.

Em operação de combate a venda ilícita de entorpecentes, a cadela policial K9 Paçoca sinalizou a presença de drogas em uma bolsa preta ao lado de uma mochila rosa, durante uma varredura no interior do guichê da empresa Guanabara. As pessoas presentes foram questionadas sobre a propriedade da bagagem e ninguém se manifestou.

Na revista foram encontrados sete tabletes de maconha, uma faca, roupas, bilhetes de embarque, cartões bancários e documentos pessoais pertencentes ao autor. Uma funcionária da empresa informou à corporação que um homem de casaco cinza, que se encontrava no balcão da companhia, seria o responsável pelas bagagens e que tentava comprar uma viagem com destino a Fortaleza (CE).

Inicialmente, o autor negou a propriedade das bagagens ao ser abordado, mas diante da identificação dos documentos junto aos entorpecentes e da indicação de testemunhas, acabou confessando o transporte da droga. Ele relatou ter recebido a mala com os entorpecentes no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP), e afirmou que receberia R$ 5 mil pelo serviço.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas, declarando já possuir antecedente criminal pelo mesmo delito no estado de São Paulo. As drogas, a faca e o telefone celular do detido foram apreendidos na 1ª Delegacia de Polícia.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia*