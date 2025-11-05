Homem é preso por violência doméstica e cárcere privado no Guará II

O autor e a vítima foram conduzidos à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) para as medidas legais cabíveis - (crédito: DivulgaÃ§Ã£o: PMDF)

Na terça-feira (4/11), um homem foi preso por violência doméstica e cárcere privado no Guará II. Por meio de uma equipe do Grupo Tático Operacional 24 (GTOP 24), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) adentrou a residência do autor que mantinha uma vítima e duas crianças.

Ao chegar ao endereço indicado, a equipe identificou o autor, homem que se encontrava no interior do imóvel e se recusava a abrir o portão, impedindo a entrada dos policiais e saída das vítimas. Por conta do risco à integridade física dos envolvidos, os militares realizaram o salto do muro, conseguindo adentrar o local para garantir a segurança das pessoas presentes.

No interior da residência, a polícia fez contato com a vítima, que afirmou estar sendo mantida contra sua vontade e que sofria agressões psicológicas, além de ofensas verbais. Ela também relatou que seus dois filhos se encontravam no interior do imóvel e manifestou interesse em fazer queixa criminal contra o agressor.

O autor e a vítima foram conduzidos à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) para as medidas legais cabíveis. O homem admitiu a posse de uma arma de fogo e informou ser Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), apresentando documentação parcial. A equipe retornou à residência, com autorização do próprio autor, onde localizou uma pistola marca Taurus, modelo G3, calibre 9mm, acompanhada de 60 munições intactas, encontradas sobre o guarda-roupa do quarto.

No entanto, por meio da documentação apresentada, constatou-se divergência entre o endereço constante no registro do armamento e o local onde a arma foi encontrada. A inconsistência resultou na apreensão da arma e das munições. O homem foi novamente apresentado à DEAM.

* Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia