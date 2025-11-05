Ciclista morre após ser atropelado por transporte coletivo Ceilândia

Um ciclista morreu após ser atropelado por um ônibus de transporte coletivo em Ceilândia, nesta quarta-feira (5/11). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atendeu à ocorrência por volta de 7h30, mobilizando duas viaturas de socorro e uma aeronave de resgate.

Ao chegarem no local do sinistro, na via P2 do PSUL, na altura da QNP 14/18, as equipes se depararam com uma vítima, do sexo masculino, caída ao solo após ser atingida por coletivo.

O grupo de resgate realizou avaliação e constatou que o homem encontrava-se em parada cardiorrespiratória. Imediatamente foram adotados todos os protocolos de reanimação cardiopulmonar, porém, apesar de todos esforços a vítima não reagiu e morreu no local.

A via precisou ser interditada para o atendimento com segurança e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e o Departamento de Trânsito (Detran/DF) foram acionados para o local. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

A empresa responsável pelo coletivo informou que lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares e amigos da vítima. Uma equipe de assistência social foi mobilizada e acompanha o caso desde o momento do acidente, prestando todo o apoio necessário. A companhia aguarda a conclusão do laudo da perícia para obter mais esclarecimentos sobre as causas do acidente.

