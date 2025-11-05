Novo Cepi no Jardins Mangueiral atende a 188 crianças em tempo integral

O governador Ibaneis Rocha inaugurou, nesta quarta-feira (5/11) o primeiro Centro de Ensino da Primeira Infância (Cepi) do Jardins Mangueiral. Localizado na Praça de Atividades, o Cepi Flor do Cerrado tem capacidade para atender 188 crianças de 4 meses a 4 anos em tempo integral. Esta é a segunda instituição pública de ensino entregue pelo GDF no bairro, que já conta com o Centro Educacional (CED) Jardins Mangueiral.

Durante a inauguração, o governador destacou que ampliar o acesso à educação infantil e reduzir a fila de creches é uma das prioridades da gestão. “Quando assumimos o governo em 2019, havia aproximadamente 25 mil crianças fora das creches. Hoje, temos menos de 1.500”, destacou.

Ibaneis também afirmou que o investimento em infraestrutura no Jardins Mangueiral e em São Sebastião acompanha o ritmo de crescimento da região. “São Sebastião é um lugar onde temos trabalhado muito. Fizemos a duplicação da DF-140, estamos levantando um hospital, entregamos UBS, viadutos e hoje assinamos a ordem de serviço para mais uma obra. Tem muita coisa boa para acontecer. Quem quiser investir nessa região vai encontrar um local tranquilo para viver em paz com a família”, acrescentou.

Com investimento total de R$ 7,3 milhões, a unidade de ensino conta com dez salas de aula, dois berçários, fraldário, lactário, solário, sala de amamentação, sala multiúso, sanitários adaptados para pessoas com deficiência, refeitório e áreas de recreação coberta e descoberta. A obra, com 1.708 m², foi feita com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).