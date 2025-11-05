Motorista de ônibus vai parar no hospital após ser agredido por passageiro - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

Um motorista de ônibus foi agredido por um passageiro na Rodoviária do Plano Piloto na manhã desta quarta-feira (5/11). O homem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital de Base com um corte no supercílio e sangramento intenso.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atuou na ocorrência e fez buscas para tentar localizar o suspeito, porém sem sucesso. O suspeito permanece foragido. A vítima foi orientada a registrar um boletim de ocorrência na 5ª Delegacia de Polícia.

O fato aconteceu enquanto o ônibus estava na plataforma F, ainda estacionado na rodoviária às 9h, em plena luz do dia.