Motorista de ônibus vai parar no hospital após ser agredido por passageiro

Fato ocorreu na manhã desta quarta-feira (5/11). Homem foi encaminhado para o Hospital de Base com um corte no supercílio

Motorista de ônibus vai parar no hospital após ser agredido por passageiro - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

Um motorista de ônibus foi agredido por um passageiro na Rodoviária do Plano Piloto na manhã desta quarta-feira (5/11). O homem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital de Base com um corte no supercílio e sangramento intenso.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atuou na ocorrência e fez buscas para tentar localizar o suspeito, porém sem sucesso. O suspeito permanece foragido. A vítima foi orientada a registrar um boletim de ocorrência na 5ª Delegacia de Polícia. 

O fato aconteceu enquanto o ônibus estava na plataforma F, ainda estacionado na rodoviária às 9h, em plena luz do dia. 

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 05/11/2025 12:08
