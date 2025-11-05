Empresário que ficou cinco dias em cárcere privado é resgatado

Dois homens foram presos por supostamente manter um empresário de 36 anos em cárcere privado por cinco dias. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atendeu à ocorrência em uma agência bancária no Setor Comercial Sul (SCS), nesta segunda-feira (3/11), às 16h50.
O gerente do banco alertou os policiais sobre um correntista de 36 anos que parecia estar sob efeito de drogas e alegava ser ameaçado a sacar dinheiro. Equipes da PMDF agiram e conseguiram abordar os supostos autores, que aguardavam em um veículo estacionado em frente à agência.
A vítima, identificada como Jean Pierre Martins, se encontrava visivelmente debilitada e relatou que estava em cativeiro há mais de dez dias, sendo mantida sob constante ameaça para pagar uma dívida crescente com "juros" abusivos, e mencionou que os suspeitos seriam integrantes de uma facção criminosa.
Os envolvidos foram encaminhados à 5ª Delegacia da Polícia. O empresário, devido ao seu estado de saúde, precisou ser socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital de Base, impossibilitando seu depoimento imediato à autoridade policial.
