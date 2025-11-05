Empresário que ficou cinco dias em cárcere privado é resgatado

Carro do empresário que ficou cinco dias em cárcere privado - (crédito: Divulgação: PMDF)

Dois homens foram presos por supostamente manter um empresário de 36 anos em cárcere privado por cinco dias. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atendeu à ocorrência em uma agência bancária no Setor Comercial Sul (SCS), nesta segunda-feira (3/11), às 16h50.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O gerente do banco alertou os policiais sobre um correntista de 36 anos que parecia estar sob efeito de drogas e alegava ser ameaçado a sacar dinheiro. Equipes da PMDF agiram e conseguiram abordar os supostos autores, que aguardavam em um veículo estacionado em frente à agência.

Leia também: PCDF deflagrou Operação Game Over com três mandados de busca e apreensão

A vítima, identificada como Jean Pierre Martins, se encontrava visivelmente debilitada e relatou que estava em cativeiro há mais de dez dias, sendo mantida sob constante ameaça para pagar uma dívida crescente com "juros" abusivos, e mencionou que os suspeitos seriam integrantes de uma facção criminosa.

Leia também: Ciclista morre após ser atropelado por transporte coletivo Ceilândia

Os envolvidos foram encaminhados à 5ª Delegacia da Polícia. O empresário, devido ao seu estado de saúde, precisou ser socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital de Base, impossibilitando seu depoimento imediato à autoridade policial.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel