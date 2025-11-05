Ibaneis assina ordens de serviço para obras no Jardim Mangueiral

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou, nesta quarta-feira (5/11), as ordens de serviço para três obras aguardadas pelos moradores do Jardim Mangueiral: a construção de um viaduto e uma passarela para pedestres. Também foi assinada a implantação da adutora que vai interligar os reservatórios do Mangueiral e de São Sebastião. Durante o evento, máquinas e equipes já estavam posicionadas para o início dos trabalhos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ibaneis destacou que o Jardins Mangueiral foi criado sem equipamentos públicos essenciais e que as ações da atual gestão buscam reparar esse déficit de infraestrutura. “Nós mudamos essa realidade. Antes, essa área era tratada como abandonada pelo governo. Hoje, estamos trazendo infraestrutura, segurança e qualidade de vida”, afirmou.

A adutora anunciada pela Caesb permitirá a interligação entre sistemas e o envio de água tratada para São Sebastião. Segundo o governador, o investimento contribui para garantir segurança hídrica ao Distrito Federal pelas próximas décadas. “Estamos levando água de qualidade para todas as cidades do DF. São Sebastião não podia ser diferente”, disse.

Ibaneis ressaltou que o planejamento permanente é a marca da gestão. “O grande legado do nosso governo é a forma de trabalhar: com honestidade, cobrança de resultados e um olhar lá na frente. A cidade cresce a todo momento e o governo não pode parar”, afirmou.

A vice-governadora Celina Leão destacou que as obras fazem parte de um planejamento contínuo para acompanhar o crescimento da região. Segundo ela, cada nova intervenção viária ajuda a desafogar o trânsito, mas também cria novas demandas por infraestrutura. “A cada obra que nós entregamos é demandada uma nova obra, porque é uma região que tem crescido muito. O estrangulamento do trânsito é resolvido em um ponto, mas ele precisa de continuidade”, disse.

Celina afirmou ainda que as intervenções impactam diretamente a rotina dos moradores. “A obra não é só o concreto. Pergunta para um pai ou uma mãe que consegue chegar meia hora mais cedo em casa, levar os filhos à escola ou almoçar em família — isso muda a vida das pessoas”, ressaltou.